Yeni Vilcatoma, candidata al Congreso de la República por la agrupación Solidaridad Nacional, aseguró que su ausencia en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último domingo se debió a que su lugar “fue usurpado” por la también postulante Nelly Cuadros.

A través de su cuenta de Twitter, Vilcatoma afirmó que pese a que confirmó su participación en el evento, no se le permitió participar y acusó a Rosa Bartra, jefa de campaña del partido, de hacer “lo que le da la gana”.

"Sí estaba inscrita, mi asistencia fue confirmada pero mi lugar fue usurpado por Nelly Cuadros, sin respeto alguno por las reglas del debate. La jefa de campaña hace lo que le da la gana", escribió la candidata.

En otro tuit, detalló que envió sus propuestas legislativas sobre lucha contra la corrupción al 2021, tal como se le solicitó.

Asimismo, acusó a Solidaridad Nacional de mentir al anunciar que designó a Rosa Bartra, Luis Solari y Nelly Cuadros para participar del evento.

"Envié mis propuestas legislativas como se me pidió para el tema anticorrupción, pero no me permitieron participar. Además, se publicó a través de la cuenta del partido que Nelly Cuadros estaba acreditada, lo cual era falso", aseveró.

El último domingo, Yeni Vilcatoma no asistió al tercer y último debate del JNE en el marco de las próximas elecciones convocadas para el 26 de enero, pese a que estaba inscrita. Según la agenda, la miembro de la Comisión Permanente iba a participar en el bloque “Fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021”, pero su lugar fue cubierto por Nelly Cuadros.