El ex primer ministro Yehude Simon se reunió con el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez el 3 de octubre del año pasado, un día después de que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al equipo especial del Caso Lava Jato que la constructora entregó US$ 300.000 de la Caja 2 para su campaña al Gobierno Regional de Lambayeque el 2006, a través de los ‘codinomes’ (apodos) ‘Gorno’ y ‘Terco’, según reveló IDL-Reporteros.

La reunión se llevó a cabo en la casa del exmagistrado de la Corte Suprema ubicada en la calle Los Rosales, en la urbanización Cabrejos Falla, en Chiclayo. Yehude Simon estuvo acompañado de Marco Cardozo, exgerente del gobierno regional de Lambayeque y excandidato a gobernador por el Partido Humanista Peruano.

Al ser consultado por la fiscalía sobre esta reunión, Simon indicó que la cita se produjo a pedido de Duberlí Rodríguez por razones políticas y no de carácter judicial.

“Me solicitaba la posibilidad de ser candidato al Congreso de la República o Senaduría [...] No fui a pedir su ayuda, lo conozco desde la época de Izquierda Unida; incluso cuando fue presidente de la Corte lo visite para ver temas de la azucarera Tumán a pedido de los trabajadores; jamás traté el tema que me involucra con Duberlí Rodríguez”, señaló el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alan García, según el requerimiento de prisión preventiva contra Simon Munaro al cual accedió IDL-Reporteros.

Al respecto, el extitular del Poder Judicial Duberlí Rodríguez declaró que la relación que mantiene con Simon es una “de tipo amical y política”. Explicó que tras su jubilación del Poder Judicial, su intención era reunirse para realizar un intercambio de ideas “sobre el escenario político nacional”.

"Al jubilarme y poder ejercer mis derechos políticos y sabiendo que él, Yehude Simon, lideraba un partido de izquierda ahora llamado Juntos por el Perú que en las últimas elecciones no pudo pasar la valla electoral, he tenido el interés de buscarlo, para intercambiar ideas sobre el escenario político nacional y no solo a él sino a otros dirigentes de izquierda”, explicó Rodríguez al Ministerio Público.

Duberlí Rodríguez dejó el Poder Judicial en octubre de 2019, por motivos de jubilación. Renunció al cargo de presidencia de este poder del Estado luego de que se difundiera una serie de audios en los cuales se evidenciaban presuntos actos de corrupción. Estas grabaciones involucraban al entonces juez supremo César Hinostroza, al entonces titular de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos y a diversos miembros del hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Alan García y Yehude Simon

El pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra de Yehude Simon incluye un testimonio del exsecretario general de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava Guibert. Este último afirma que el exmandatario le pagó a Simon la renta de una vivienda y, luego, la cuota inicial para la compra de una propiedad en Lima mientras era titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Me manifestó Alan García que le indicó a Yehude Simon que le iba a pagar el alquiler de la vivienda en que iba a vivir en Lima para que acepte el cargo de premier”, se lee en la declaración de Nava al Equipo Especial Lava Jato, el 26 de febrero pasado.

Al respecto, el exgobernador de Lambayeque negó haber recibido el dinero que le ofreció Alan García antes de asumir el premierato, así como un puesto en la OEA.

“Como primer ministro yo vine a vivir a la casa de mi hija Jessica en Surquillo, por tanto él nunca me ha ofrecido dinero para pagar alquiler alguno. Lo segundo, respecto a la entrega de un dinero para la compra de una casa, yo se lo agradecí pero él me dijo que no le agradezca porque puede haber un malentendido y yo le aclaré que estaba buscando una casa y que tenía dinero para comprarla pues había vendido mi casa en Chiclayo [...]; frente esa respuesta el expresidente Alan García me ofrece para que sea embajador en la OEA, cosa que también le agradecí pero rechacé. En otras palabras, lo que buscaba el señor Alan García era compensarme por los servicios brindados al país; por lo tanto, no se aceptó ni el dinero ni el puesto en la OEA”, manifestó Simon Munaro.

Cabe destacar que este jueves el Poder Judicial reprogramó la audiencia de prisión preventiva contra Yehude Simon para el viernes 6 de marzo. El exjefe del Gabinete Ministerial es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado en el marco del caso Odebrecht.

