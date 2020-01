Como ya no falta nada para las Elecciones Congresales Extraordinarias de este domingo 26 de enero, te damos a conocer algunas pautas que debes tomar en cuenta al momento de ir a sufragar y sientas que tu voz ha sido escuchada.

Para ello, hoy te hablamos de todo lo que es referente al voto preferencial. Sí, a ese voto que puede colocar a un candidato específico en una curul en el Parlamento, sin ser necesariamente uno que tenga los primeros números de su lista en su agrupación política.

Recuerda, que de ti depende que los postulantes de tu preferencia ocupen ese lugar en el Parlamento para legislar y fiscalizar. A continuación, más detalles.

El voto preferencial puede ayudar a que usted coloque en un escaño a un postulante que desea (Foto: Andina)

¿QUÉ ES EL VOTO PREFERENCIAL?

El voto preferencial es aquel a través del cual el elector puede establecer su propio orden de preferencias entre los candidatos de las diferentes agrupaciones políticas que se presentan en una elección. Recuerde que, para estas Elecciones Congresales Extraordinarias, solo debe elegir un partido político, caso contrario su voto será anulado.

De acuerdo con su uso en nuestro país, este ha sido un factor decisivo en la democratización de las agrupaciones políticas en general, pues el ciudadano tiene la potestad de colocar en los recuadros, el número del postulante o postulantes, según sea el caso, de su preferencia.

A continuación, un ejemplo:

En la región Junín se ha establecido 5 escaños. Para ver qué candidatos de una determinada organización ingresan al Parlamento se tendrá que esperar los resultados finales de acuerdo a la cifra repartidora. Supongamos que tras la elección, al Partido A le corresponde 3 curules.

Si tomamos en cuenta que esta agrupación ha obtenido un total de 120 votos, de los cuales 110 no usaron el voto preferencial y solo 10 sí lo utilizaron; se dará preferencia a los que hicieron uso de este. Es decir, si estas 10 personas votaron por los candidatos cuyos números son 4 y 5, el resultado sería que ingresen estos últimos y no los que se encuentran en las ubicaciones 1 y 2, pese a que la mayoría de los votantes del Partido A, así lo consideraron, pero no ejercieron su voto preferencial.

En este caso extremo, se comprueba que a menor uso del voto preferencial, mayor peso decisivo tendrán de los que sí lo utilizan.

En números queda así:

Junín: 5 escaños

Partido A: 120 votos (según cifra repartidora le corresponde 3 escaños)

No usaron voto preferencial: 110 electores

Usaron voto preferencial: 10 electores (estos eligieron los candidatos 4 y 5)

La jornada electoral se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (Foto: Andina)

CASO SUSY DÍAZ EN EL VOTO PREFERENCIAL

El caso más conocido para ubicar en una curul a un postulante al Congreso que no tiene los primeros números fue el de Susy Díaz, quien a pesar de tener el número 13, desplazó a los 12 candidatos de su agrupación política que se ubicaban antes que ella.

Díaz fue la única candidata electa del Movimiento Independiente Agrario (MIA) en las elecciones de 1995.

HISTORIA DEL VOTO PREFERENCIAL

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se utilizó por primera vez en las Elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978, en aquella oportunidad la mayor votación preferencial fue para Víctor Raúl Haya de la Torre.

Sin embargo, de acuerdo a la Constitución del 1979 (5° Disposición General Transitoria), esta no se aplicó ni para la elección de senadores ni para la elección de diputados en el periodo 1980 -1985.

En el año 1984, al voto preferencial se le aplicaron algunas variantes para utilizarla nuevamente. Entre ellas destaca que los congresistas de la República son elegidos mediante el sistema del distrito electoral múltiple aplicando el método de la cifra repartidora. Aquí, los electores podrán elegir entre dos opciones usando el voto preferencial; a excepción de los distritos electorales donde se elige menos de dos legisladores, en cuyo caso hay un solo voto preferencial, como por ejemplo Madre de Dios.