Virgilio Acuña, candidato al Congreso de la República por Unión por el Perú (UPP), consideró que el gobierno del presidente Martín Vizcarra podría culminar antes de julio del 2021, por ser “ineficiente”.

“Tal vez [este Congreso] no llegue a 18 meses porque a lo mejor el presidente no termina su gobierno, porque es un gobierno ineficiente”, afirmó este jueves en Radio Santa Rosa.

Acuña fue consultado sobre si la virtual bancada de UPP en el Legislativo podría plantear una moción de vacancia en contra del jefe de Estado, a lo que indicó: “Yo no puedo decir nada de eso ahora […] Lo que sí vamos a hacer es fiscalizar”.

Refirió también que no tienen una posición sobre si aceptarán o no la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República.

“[Aceptar la renuncia de Araoz] No depende solo de UPP, es un tema que no lo tengo pensado, que no me ha llamado la atención”, manifestó.

Como se recuerda, Mercedes Araoz anunció el último domingo que presentará su carta de renuncia ante el nuevo Congreso una vez que este sea elegido tras las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, para poder retomar sus actividades privadas.

-Meses “conflictivos”-

En otro momento, Virgilio Acuña, señaló que -a su parecer- serán 18 meses de legislatura “muy conflictivos” los que asumirán los congresistas que resulten del nuevo proceso electoral.

“Mi interpretación es que pueden ser 18 meses muy conflictivos por un gobierno que tiene muchas debilidades, un gobierno que tiene acusaciones de corrupción y por otro lado, con un Congreso que tiene congresistas que vienen con otro tipo de temperamento, no son congresistas tradicionales, que tienen experiencia política, que pueden interpretar la Constitución. Va a haber un alto porcentaje de congresistas que vienen con otro tipo de encargo”, acotó.





