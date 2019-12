El primer ministro, Vicente Zeballos, aseguró que el procedimiento contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, debe seguir el curso interno en donde se le debe dar un espacio para que presente sus descargos por denuncias de maltrato laboral.

“Obviamente estamos pendientes de lo que viene aconteciendo al interior del TC. No vamos a caer en el terreno de conjeturas. En principio está de vacaciones el TC hasta enero, no ha tomado una determinación respecto al enunciado magistrado, pero esto tiene que seguir la secuela de un procedimiento interno, mínimamente darle el espacio para que alegue su posición, lo cual no se ha dado”, afirmó en conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

Como se recuerda, la funcionaria del TC Milagros Morales denunció a Espinosa-Saldaña por supuesto maltrato laboral y negó que su testimonio forme parte de una estrategia para conseguir la salida del magistrado.

“Esto no es un tema político. No pertenezco a ningún partido. Lo que ha habido es un uso indebido del poder. Valgan verdades, no tengo intereses en que [Eloy Espinosa-Saldaña] sea vacado, reconozco que es muy trabajador y es muy buen profesional, pero tiene problemas con sus relaciones humanas”, refirió a RPP.

Días antes se dio cuenta de una denuncia de la secretaria general del Tribunal Constitucional (TC), Susana Távara, quien lo acusó ante el pleno de este órgano por agresión verbal.

Consultado sobre si las denuncias contra Espinosa-Saldaña responderían a intenciones de lograr su salida del Tribunal ante el próximo pronunciamiento de este órgano por la demanda competencial tras la disolución del Congreso, Zeballos indicó que el Gobierno es “consciente” de la determinación que se tomó el pasado 30 de setiembre.

“Somos conscientes de la determinación que tomamos el 30 de setiembre. Si esta no hubiera estado apegada al marco constitucional, no se hubiera tomado esta decisión, por eso estamos en la tranquilidad de ayer, en la tranquilidad de hoy y la de mañana”, precisó.

Además, refirió que el pronunciamiento del TC sobre este tema no afecta el desarrollo del próximo proceso electoral convocado para el 26 de enero de 2020.

“Si se pretende detrás de esto, generar alguna especie de inestabilidad ya inmersos en el espacio electoral, creo que la respuesta está recogida en el propio auto admisorio de la demanda, donde los propios magistrados del TC manifestaron que la resolución o sentencia que se emita en este proceso competencial, en nada afecta el proceso electoral en curso”, detalló.

