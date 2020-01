La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se refirió a los cuestionamientos contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado, y consideró que debería aclarar su “presumible huida” de un edificio de Miraflores en mayo de 2018, de un departamento en el que previamente estuvo con una militante de su agrupación.





Además, Mendoza destacó la importancia de tomar posición frente a casos relacionados a la violencia contra la mujer, el machismo, casos de abuso sexual, feminicidio, entre otros.

En ese sentido, indicó que la denuncia por violencia familiar contra Daniel Mora, quien permanece en carrera para las próximas elecciones por el Partido Morado, “confirma que el machismo es un problema estructural y transversal a todos los sectores de la sociedad y todas las fuerzas políticas”.





Como se recuerda, el pasado jueves 16 de enero, Daniel Mora renunció a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado, luego de que se hiciese público que el 29 de marzo del 2019 su esposa lo denunció por violencia familiar.

-“No nos van a amedrentar”-

Verónika Mendoza consideró que el robo registrado al local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en Breña, busca amedrentarlos y aseguró que no tienen miedo y continuarán con sus propuestas.

“Han ingresado a nuestro local, pero solamente se han llevado mi CPU, donde yo trabajo y el disco duro de nuestra jefa de prensa, habiendo otros bienes como una cámara fotográfica, que ni siquiera les ha interesado […] Esto lo que nos da a entender es que están buscando información comprometedora que no van a encontrar porque no tenemos nada que esconder, pero sobre todo buscan amedrentarnos y desde aquí les quiero decir que no les tenemos miedo”, dijo.

El último lunes, Álvaro Campaña, miembro del equipo de Juntos por el Perú, denunció en la Comisaría de Breña el robo de dos discos duros de las computadoras que pertenecen al comando de campaña del partido en el local ubicado en la Plaza Bolognesi.





