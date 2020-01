Daniel Urresti, el congresista con más votos en las elecciones congresales 2020, estuvo de invitado en el programa ‘Al Estilo Juliana’ en ATV, donde afirmó que su nueva bancada en el Parlamento votará a favor de que vaya a juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

Pero Urresti también habló de su adversario político Mauricio Mulder y al ver un meme donde este último está vestido como serenazgo, Urresti dijo: “Se le ve bien. Hasta asusta. Si lo veo así, no me acerco. Da la impresión que va a morder”.

Respuesta de Mulder

El excongresista Mauricio Mulder no tardó en responder y fue a través de su cuenta de Twitter donde escribió: “Mil veces prefiero trabajar de barrendero que compartir escaño con semejante farsante, acusado de asesino y violador”

Urresti también le respondió a Mulder y le dijo en la entrevista en TV:

“Señor Mauricio Mulder, a diferencia de su líder, yo estoy pidiendo ir a juicio. No me he escapado a una embajada, porto armas pero no las uso contra mi persona, no me fugo y estoy pidiendo ir a juicio como congresista (…), un ejemplo que no lo dio Haya de la Torre. Así que sus palabras se lo lleva el viento. Entiendo que el único que está más triste que usted es Federico Salazar”.

