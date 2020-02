Las actas del Consejo de Ministros de los gobiernos peruanos desde diciembre de 1939 hasta julio de 1990 han sido digitalizadas y están disponibles desde hoy en el repositorio institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Será posible gracias al convenio de colaboración interinstitucional entre el Despacho Presidencial y la Decana de América; contó con el financiamiento de Hoover Institution on War, Revolution and Peace at Stanford University.

La historia política del siglo XX peruano se verá enriquecida gracias a la disponibilidad de estas miles de actas, que registran los debates y las decisiones del Poder Ejecutivo en la historia de nuestra nación.

Cristóbal Aljovín, uno de los promotores de esta iniciativa, manifestó que el trabajo clasificación, registro, escaneo y digitalización se efectuó en las instalaciones del Palacio de Gobierno para difundir entre la ciudadanía y los investigadores la acción política del Poder Ejecutivo en gran parte del siglo XX.

Piezas documentales

Por su parte, Marcel Velázquez, director general de Biblioteca y Publicaciones de la UNMSM, sostuvo que la Biblioteca Central Pedro Zulen desarrolla una política de creación de repositorios digitales y se encargará de conservar digitalmente y garantizar el libre acceso a estas valiosas piezas documentales.

Detalló que las actas corresponden a los dos gobiernos de Prado y Belaunde Terry; Bustamante y Rivero, Odría, Peréz Godoy, Lindley López, Belaunde Terry, Juan Velasco Alvarado, Morales Bermúdez y Alan García.

A partir de hoy todos los interesados e investigadores podrán consultar en línea estas fuentes de la historia y la política del Perú. Puede ingresar desde este link.

