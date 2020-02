El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la cifra de muertos por el siniestro en Villa El Salvador, causado por la fuga de gas de un camión, aumentó a 29.

Se trata de una mujer identificada como Yeni Diana Gomero Miranda de 29 años que se encontraba internada en el hospital Hipólito Unanue. En tanto, en un segundo comunicado en lo que va este jueves, el sector Salud indica que la otra persona fallecida es Yovany Bustamante Pérez (38) que permanecía en el hospital Arzobispo Loayza.

Más temprano, el ministro de Defensa, Walter Martos, informó que la cifra de fallecidos había llegado a 29. “Hasta el momento desafortunadamente me han informado anoche que la cifra de fallecidos es 29. Ayer han fallecido dos personas. Nuestras más más sentidas condolencias a los familiares. Iremos a todos los hospitales donde están los heridos”, indicó.

Estas declaraciones las brindó tras una reunión multisectorial en el Puesto de Comando instalado en Villa El Salvador para coordinar la atención integral a los damnificados.

Indicó además que se dará un impulso a la rehabilitación de las viviendas afectadas por la deflagración para que las familias que actualmente se encuentra en módulos temporales puedan retornar a sus hogares.

“Inicialmente se pensó en la Villa Olímpica pero no es factible, la villa está siendo rehabilitada por la compañía que lo construyó porque las habitaciones fueron diseñadas para deportista, no para una familia, no tiene comedor, cocina. En el mes de junio se entregará los trabajos”, apuntó.

Dijo que las familias de la zona afectada pasarán temporalmente a viviendas en mejores condiciones mientras se impulsa la rehabilitación de sus viviendas en el más breve plazo.

“Hemos conversado con los damnificados anoche y veremos departamentos acá en los alrededores y ahí temporalmente los vamos a pasar para que vivan en mejores condiciones. También estamos impulsando el tema de rehabilitación que empezarán el día lunes”, agregó.

Precisó que la comisión multisectorial se reunirá todos los días, a las 7:00 horas, para organizar el trabajo que realizarán en el día y a las 17:00 horas, para hacer un balance de lo avanzado y planificar la labor del día siguiente.

[LO ÚLTIMO] Incendio en VES: Ministro de Defensa confirma que cifra de muertos se eleva a 29 ► https://t.co/Yp74gn7xKX pic.twitter.com/EYOKcxqPLO — Canal N (@canalN_) February 13, 2020









LEE TAMBIÉN

· Embajador en China: ningún compatriota ha sido infectado de coronavirus

· San Valentín: parejas de Hollywood que nos hacen creer en el amor

· Pacheco destacó con Fluminense: “Encendió el segundo tiempo”

· Michael Jackson y Macaulay Culkin: la amistad que unió a las estrellas de Hollywood

· Pokémon GO: los Pokémon más poderosos para usar en la Liga Ultra