Una de las aplicaciones que más se usa en el mundo es WhatsApp. Esta ha superado en descargas el 2019 a Tik Tok, Messenger, Line y hasta WeChat, los cuáles se usan en los países más grandes del planeta como China, Estados Unidos o Canadá.

Gracias a ella se puede enviar mensajes de todo tipo como es el caso de GIF, fotos, videos, emojis y hasta realizar llamadas y videollamadas a corta y larga distancia totalmente gratis.

También se pueden compartir estados y hasta cambiar la foto de perfil de tu WhatsApp a cada rato y cuantas veces desees. Sin embargo, existe un método para reemplazar la imagen en caso no te guste o, simplemente, no cuenta con ella. ¿Cómo se hace?

Para ello deberás dirigirte a la sección de WhatsApp de tus archivos del teléfono. (Foto: WhatsApp)

¿Qué debo hacer? Para ello debes tener los siguientes requisitos: una foto de tu pareja de tamaño 640 × 640, y tener conectado tu smartphone a la computadora, a fin de que puedas ingresar a las carpetas. Tras ello, haz lo siguiente:

Para ayudarte, puedes usar la aplicación ES Explorador de archivos. (Foto: WhatsApp)

Para iniciar, necesitas un explorador de archivos en tu smartphone. La mayoría de los celulares no cuenta con uno instalado, es por ello que se debe de recurrir a apps de terceros. Uno de ellos y el más eficiente es el ES Explorador de archivos, el mismo que puedes descargarlo desde Google Play.

Luego de ello, abre el Explorador de Archivos y dirígete a /device/sdcard/WhatsApp/Profile Pictures. En esa carpeta observarás todas las fotos de perfil de tus contactos que has revisado en WhatsApp. Si no lo has hecho hasta el momento, debes ingresar a la aplicación y ver la foto de tu amigo. Automáticamente se guardará en la carpeta mencionada.

Busca en todos tus archivos qué foto deseas que reemplace la foto de perfil de tu contacto de WhatsApp. Esta se debe de encontrar en un tamaño 640 × 640, de lo contrario no funcionará. Copiala y reemplázala con la imagen que se muestra en la carpeta Profile Pictures de WhatsApp.

Recuerda que tiene que haber eliminado la foto anterior. Finalmente regresa a la aplicación de mensajería y verás que el cambio se habrá realizado. ¿Lo sabías?





LEE TAMBIÉN

● Aniversario de Lima: realizan actividades gratuitas en parques y plazas

● Ezra Miller como Flash en episodio de “Crisis en Tierras Infinitas”

● Aniversario de Lima: ¿cómo preparar una rica causa limeña?

● Boca anunció a sus convocados para enfrentar a la 'U'

● Empresa paga más de 50 dólares la hora por ir a fiestas y no tomar