WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas el 2019, tanto así que diversos usuarios la han usado en Navidad y Año Nuevo para poder mandarles mensajes a sus seres queridos.

Aunque todavía faltan algunos detalles que WhatsApp tiene que integrar en su aplicación, por el momento, ya cuenta con “modo oscuro”, además de la posibilidad de nuevos emojis que se aproximarán a finales del 2020.

Una de las cosas que todavía no adapta la app de mensajería rápida a su plataforma para celulares es la de programar mensajes. Si bien su competidor más próximo, Telegram, ya lo tiene, se espera que la aplicación ahora perteneciente a Facebook, también lo active en los próximos meses.

Pese a ello, debemos de recurrir a aplicaciones de terceros para así realizar la programación de algún mensaje que queremos enviar, por ejemplo, a la 1 de la madrugada o a las 6 de la mañana. ¿Cómo se logra?

Disponible para Android, Chat Automation and Scheduling for WhatsApp no destaca por su nombre pero sí por sus múltiples funciones. Aunque para abreviar, también recibe el nombre de Wasavi.

De esta forma podrás programas tus mensajes de WhatsApp. (Foto: Whatsapp)

La más llamativa es la posibilidad de programar mensajes, tanto para WhatsApp como para WhatsApp Business. Además, también permite trabajar con otras apps de mensajería como Viber o Signal. Escribes el mensaje, defines quién lo recibirá, y luego cuándo será enviado. Además, tiene la ventaja de que puedes enviar un mensaje a un grupo de conversación, a un usuario en particular o a una lista de usuarios.

Lo único que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación y sincronizarla con WhatsApp. Luego de ello podemos elegir al usuario al quedeseamos enviarle un mensaje más tarde o el grupo. Tras ello, seleccionar la hora y finalmente en guardar.

Cuando llegue la hora señalada, tu mensaje será enviado a la otra persona, eso sí, deberás contar con señal de internet o paquete de datos, de lo contrario no funcionará o se enviará tarde.

