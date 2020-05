WhatsApp siempre nos sigue ofreciendo una de las mejores experiencias de mensajería en el mercado. Esto es gracias a que es muy práctico y básicamente nunca tenemos problemas con la app.

Pero si lo que quieres es poder personalizar mucho más tu experiencia, aquí te decimos la manera en que puedes cambiar el ícono de la aplicación.

Necesitamos ayuda de WhatsApp Plus

Siendo que la aplicación por si sola no da la opción de cambiar el ícono, vamos a necesitar descargar una extensión no oficial que se llama WhatsApp Plus, de la cual ya hemos hablado con anterioridad.

Esta aplicación nos permite personalizar la aplicación de WhatsApp en más de una manera. Y como seguramente te imaginas, una de las maneras de hacerlo es cambiar el color del ícono.

Para instalar esta extensión, lo primero que necesitamos hacer es una copia de seguridad de nuestros chats y nuestra información para que no se pierda todo lo que tenemos.

Eso lo hacemos desde Ajustes > Chats > Copia de Seguridad. Una vez habiendo hecho eso, debemos desinstalar WhatsApp. Con eso ya podremos hacer lo que sigue.

Para instalar WhatsApp Plus único que debes hacer es entrar a este enlace y seguir los pasos para descargar, no es realmente nada del otro mundo.

Una vez que lo tengamos instalado, podremos personalizar los chats y la aplicación en general por medio del menú nuevo que nos muestra esta versión no oficial de WhatsApp. Este menú aparece en la parte derecha de arriba y nos muestra una nueva opción que se llama Plus Configuraciones.

Al entrar a esa parte podremos ver la opción de “Universal” y ahí deberemos elegir “Estilos (Apariencia)” y después en “Iconos” es ahí que podemos seleccionar el color que más nos guste y en cuestión de segundo podremos ver el cambio de este en tu pantalla de escritorio de tu celular.

Fuente FayerWayer

