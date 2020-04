WhatsApp es una de las aplicaciones que ha crecido durante el periodo de cuarentena. Gracias a ella se pueden realizar videollamadas, enviar textos, y todo tipo de contenido multimedia a fin de poder permanecer comunicados con nuestros seres queridos quienes deben estar aislados a fin de evitar la expansión del coronavirus.

Si bien WhatsApp tiene una serie de trucos ocultos, hay otros que necesitan una explicación para emplearlos. Es el caso de saber quién intentó ingresar a tu cuenta y desde qué lugar del mundo. ¿Cómo se sabe?

No tienes que usar una aplicación de terceros. Basta con usar algunos ajustes dentro de la misma app para sanber y realizar este truco de forma rápida.

Para ello deberás observar la parte superior de la pantalla de tu celular. Si observas una alerta sobre si alguien abrió tu cuenta de WhatsApp Web en otro lugar, observarás el mensaje sobre si deseas cerrarla o no.

Cuando pulses sobre esta notificación, podrás elegir cuáles son las cuentas activas en ese momento y cuáles debes cerrar. Si observar algo realmente raro y que no corresponder a tu inicio de sesión en otro lugar, es mejor que la cierres y obligues que bloqueen el lugar de conexión.

Muy pronto podrás usar la opción de multisesión de WhatsApp: podrás saber quién se conecta a tu cuenta con más claridad. (Foto: WhatsApp)

Cabe precisar que esta podría ser una de las desventajas de utilizar WhatsApp en cualquier plataforma o en otro celular sin perder tus conversaciones. De momento la compañía está desarrollando dicha función que se espera esté en los próximos meses.

Según WABeta Info, la versión 2.20.110 de WhatsApp para Android tiene esta novedad. La publicación menciona que cuando una persona inicia sesión desde otro smartphone, aparecerá una alerta en la que te informa que estás trabajando en otro celular.

“Device list change. Tap for more info” (Lista de dispositivos cambiada. Pulsa aquí para más información): Esto significa que han abierto o tú has abierto WhatsApp en otro terminal.

Al igual que WhatsApp Web, se te mostrará en un listado el número total de smartphones en los que has abierto sesión, pero no solo eso, si ves un nombre extraño, podrás eliminarlo y hasta bloquear el acceso de una manera rápida y sin perder tus conversaciones.

