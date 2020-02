Pokémon GO está alistando una serie de novedades para este mes de febrero. La compañía no solo ha lanzado a Tornadus para las incursiones de nivel 5, además ha realizado diversos cambios como el evento de San Valentín. Pero eso no es lo único que tendrá la aplicación.

Como parte del estreno de la película Mewtwo Strikes Back – Evolution a través de la plataforma de Netflix, Pokémon GO quiere brindar una sorpresa a todos sus jugadores. Esta vez podrán atrapar a Mewtwo acorazado quien, por segunda vez, se posicionará en todos los gimnasios del mundo gracias a un nuevo día llamado Pokémon Day.

El Pokémon legendario de tipo psíquico estará presente desde el 25 de febrero al 2 de marzo, justo la fecha en la que Tornadus saldrá de las incursiones.

Los Pokémon clones aparecerán en las incursiones de nivel 4. (Foto: Nintendo)

Pero Mewtwo no viene solo. Llegará a compañado de Charizard, Venusaur y Blastoise clonados, al mismo estilo de la cinta que se estrenó en los noventa.

Estos clones se podrán enfrentar como líderes de incursiones Nivel 4, mientras que Pikachu clon se podrá encontrar tomando fotos, y se podrá capturar si aparece en alguna, por lo que la función volverá a tomar relevancia.

Durante el Pokémon Day, los usuarios del juego de realidad aumentada podrán realizar hasta dos intercambios especiales por día. A continuación, te mostramos la lista de criaturas con las que podrás hacer el trueque en Pokémon GO.

Pokémon que no tienes en la Pokédex.

Pokémon Legendarios.

Pokémon Variocolor.

Pokémon con formas que todavía no tienes en la Pokédex (como Unown, Pikachu disfrazado y Castform).

