Millones de personas en el mundo se encuentran en cuarentena obligatoria, es decir, sin salir de sus casas mas que para ir a comprar productos de la canasta básica, hospitales o retirar dinero de los agentes. Es por esta razón que Pokémon Go, el juego que tiene como fin capturar a diversas criaturas caminando, lanzará un evento a fin de que no las personas no se expongan a contraer el Covid-19.

Se trata de un evento de pago con el propósito de poder capturar a uno de los personajes de la región Teselia: estamos hablando de Genesect.

Según la descripción de Nintendo, Genesect es un Pokémon de tipo Bicho de la antigüedad, modificado por el Equipo Plasma. El cañón de su lomo ha sido mejorado.

Este será el costo del pase especial para las investigación desde casa de Pokémon GO. (Foto: Niantic)

¿Cómo será el evento de Pokémon GO? Niantic confirma que todos los entrenadores que quieren tener a Genesect antes de tiempo, pueden comprar el ticket desde la tienda dentro de Pokémon GO. El costo de este boleto, que les dará acceso al evento y desbloquear interesantes recompensas, es de S/. 24.90.

El evento de investigación especial de Genesect inicia el viernes 20 desde las 8 de la mañana y estará activo en el juego de realidad aumentada hasta el jueves 26 de marzo a las 10 de la noche. Además, por la cuarentena que se vive por el coronavirus, se confirmó que será la única vía para registrar a este mítico en Pokémon GO.

Cuando completes todas las misiones para capturar a la criatura especial podrás recibir 5 pases premium de incursión, 3 súper incubadoras, 3 MTs de ataques cargados y rápidos, 15 caramelos raros, un cebo glaciar, 3 inciensos, 3 trozos estrella y un pokocho.

De momento se desconoce si Pokémon GO realizará más eventos de esta naturaleza, sobre todo hasta que culmine el periodo de cuarentena de algunos países. ¿Pagarías por tener a un Pokémon?