Grin, la empresa de movilidad eléctrica lanza una opción para sus usuarios y para negocios y comercios ofreciendo un plan con sus scooters eléctricos, un medio de transporte ágil, eco amigable y seguro frente contagio de COVID-19 en el Perú.

Es por eso que acaban de lanzar Grin4U, un plan mensual para alquiler de scooters tanto para para uso comercial e individual en la ciudad de Lima, ante la pandemia del nuevo coronavirus. De esta manera, la empresa de micromovilidad busca impulsar y apoyar a algunos comercios como el de restaurantes brindándole la posibilidad de hacer sus entregas a domicilio en un vehículo personal y efectivo como lo son los scooters eléctricos. Asimismo, Grin extenderá este plan a sus usuarios de siempre para que puedan contar con un medio de transporte seguro y personal durante determinado tiempo.

Como se sabe, los scooters no presentan mayores superficies de contagio pues no cuentan con una cabina cerrada con ventanas, consolas o asientos. Salvo las gomas del propio manubrio, los usuarios no necesitan tocar ninguna otra parte de estos vehículos y con un correcto lavado de manos con agua y jabón al culminar sus viajes, lograrán controlar ese riesgo.

Grin se pone al servicio de la ciudadanía y se suma a los esfuerzos del Gobierno del Perú y de todos los peruanos por reducir la proliferación del COVID-19 con un medio de transporte adecuado para ello.

LEE TAMBIÉN

● Bono Universal Familiar: conoce AQUÍ si recibirás los S/760

● Robbie Williams tocará con Take That en concierto virtual a fin de mes

● ¿Cómo evitar los resfríos por medio de alimentación?

● Advíncula sobre su 'parecido’ con Leo DiCaprio: "Somos dos gotas de agua”

● Niña le regala todos sus ahorros a vecina que le robaron la billetera