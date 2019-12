Google Maps es la aplicación en la que muchas personas confían para poder dirigirse a una determinada zona sin perderse. Es así como puedes saber qué dirección tomar o, simplemente, conocer la ruta por donde no hay tráfico.

Gracias a la función Street View de Google Maps, cualquier usuario puede navegar en el mapa como si estuviera caminando sobre él de una forma muy singular y práctica. Asimismo, podrás apreciar tu casa y la de tus vecinos, en caso te interese.

Pero eso no es lo único que encuentras en la plataforma. También existen curiosidades como es el caso de errores o simplemente personas disfrazadas. Es por ello que la compañía de Mountain View ha decidido mostrar un detalle bastante curioso en sus redes sociales.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9 — Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019

Bajo el nombre de "We have no words" (No tenemos palabras) Google Maps publicó en Twitter cómo ubicó a un extraño ser con un plátano en la mano y sentado en una silla en medio de la carreta de Canadá.

Se trata de un sujeto que usa una máscara de caballo y que, al parecer, había estado esperando que Google pase por su casa para posar de esa manera bastante divertida.

¿Cómo lo encuentro? Para ello deberás colocar en el buscador de Google Maps la siguiente dirección: 1293 Liberty Dr, Victoria, BC V9C 4H9, Canadá. Tras ello activa el Street View y acércate hasta poder visualizar todo en 3D.

La publicación de Twitter tiene más de 13 mil RT y 19 mil “me gusta”. Incluso, Google Maps ha decidido postear diversos videos sobre hechos insólitos en el mapa.

