¿Has perdido tu cuenta de Facebook y no recuerdas por nada del mundo tu contraseña? ¿No sabes con qué cuenta de correo electrónico te logueaste? No te preocupes. La red social de Mark Zuckerberg se ha convertido en una de las webs más visitadas en los últimos días, sobre todo en lugares donde se ha impuesto la cuarentena obligatoria a fin de que el coronavirus no se expanda.

Gracias a Facebook los usuarios no solo realizan llamadas o videollamadas, sino también comparten sus estados, publican fotos y videos para que el resto de sus amigos puedan opinar sobre un determinado hecho o simplemente entretenerse.

Sin embargo, una gran cantidad de personas a veces tiende a salir de su cuenta de Facebook y, como consecuencia, pierden su contraseña, correo electrónico con el que estaban logueados, o simplemente no recuerdan cómo ingresar.

Para poder recuperar tu cuenta de Facebook, o la contraseña, existen varios métodos. Puedes usar cualquiera de ellos para que así puedas ver nuevamente tu red social.

Recuerda siempre tener tu correo electrónico activo o el celular a la mano para que recibas el código de confirmación. (Foto: Facebook)

RESTABLECER TU CONTRASEÑA

Para poder cambiar tu contraseña, deberás ingresar al siguiente enlace: facebook.com/login/identify. Luego coloca el correo electrónico o el número de teléfono al que asociaste tu cuenta. En ese momento, te llegará una notificación en e-mail o tu celular, donde se te brindará una clave. Coloca los datos y listo, podrás restablecer tu cuenta de una forma bastante rápida.

También puedes elegir a 3 amigos de suma confianza que te ayuden a recuperar tu cuenta de la red social. (Foto: Facebook)

AYUDA DE PARTE DE TUS AMIGOS

Si no recuerdas con qué número de teléfono, entonces el correo electrónico te servirá para que tus amigos te ayuden a abrir nuevamente tu red social. Para ello ingresa a la web facebook.com/login/identify, dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” y después ingresar a “¿Ya no tienes acceso?”. En ese momento Facebook te pedirá que ingreses un correo electrónico al que sí tengas acceso y da clic en Continuar. A continuación da clic en Revelar mis contactos de confianza y escribe el nombre completo de uno de tus contactos de confianza.

Cabe precisar que, si tienes activos los patrones de seguridad de Facebook, se te podrá preguntar por los últimos comentarios que has realizado en los últimos 3 meses, así como introducir un código recibido por el celular o confirmar que tú iniciaste sesión desde cualquier dispositivo a nivel mundial.

