Durante el periodo de cuarentena en Perú, miles de personas continúan saliendo de sus casas para poder ir al mercado y abastecer sus hogares con productos de primera necesidad. En la actualidad se recomienda que se designe a un solo miembro de la familia para que las ejecute y así evitar que se saturen los centros comerciales. ¿Sabías que Google Maps ya te informa sobre ello?

En el mapa de Google Maps no solo podrás ver tu casa en 3D, sino también visualizar todas las calles que has caminado, revisar los lugares donde has estado, calcular la distancia entre un punto y otro, así como conocer cuál es la ruta más rápida para llegar a tu destino. Ahora se le suman los horarios.

Usuarios que han sido beneficiados por el bono de 380 soles otorgado por el Estado del Perú, la mayoría tiende a buscar el horario de los bancos sabiendo que el toque de queda en nuestro país inicia desde las 6 p.m. en algunas ciudades del territorio, como es el caso de Lima, mientras que en en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, la inmovilización rige desde las 4:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

¿Sabes cuál es el horario de los bancos en el Perú? Para ello puedes utilizar Google Maps quien ha actualizado su base de datos acomodándose a la situación que afronta nuestro país con la cuarentena por el coronavirus.

¿Quieres ir al banco? Desde la computadora o tu celular podrás ver el horario actualizado de las financieras. (Foto: Google Maps)

Tan solo debes digitar en la barra de búsqueda el nombre del banco y, automáticamente, lanzará una serie de puntos cercanos a tu hogar. Pulsa sobre uno de ellos que tenga una oficina y, en la zona de información, verás el horario de atención.

Recuerda que en la actualidad los bancos solo se encuentran realizando diversas transacciones como es el caso de la entrega del bono de 380 soles, cambios de tarjeta, retiro de efectivo y depósitos. Bloqueos, cancelaciones de deudas los podrás realizar desde sus apps personalizadas.