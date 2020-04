Todos nos hemos visto en esa curiosa situación en donde no contamos con el ladrillo del cargador de alguno de nuestros celulares, pero sí llevamos el cable USB que podemos conectar a la PC para cargar la batería del teléfono.

Sin embargo esto ha generado confusión generalizada entre quienes han indagado sobre las cualidades de esta clase de carga.La duda con la que muchos se topan es en concreto: ¿Resulta más rápido cargar los celulares con el cable USB conectado a la PC? Y la respuesta general sería: depende de muchos factores pero buena parte de las veces no es más rápido.

Las variables condicionan todo

Por defecto la manera más ágil, confiable y segura de cargar rápido nuestro smartphone será mediante su cargador original y su cable original conectado a una toma de corriente.

Si utilizamos accesorios ajenos a la marca del fabricante la experiencia de carga puede ser irregular. Pero en general hay cuatro factores que intervienen en la velocidad de carga si nos decidimos a hacerlo conectando los celulares a una PC:

El cargador.

El cable.

El puerto USB.

La batería.

Por regla general si nuestro puerto USB es 3.0 tendría entonces la posibilidad de hasta 900 mA de carga. Pero nuestro cable USB tiene que ser carga rápida (no sólo el cargador), debe ser compatible con el protocolo 3.0 y la batería también debe soportar ese rango de cargo.

Si los astros se alinean y contamos con todos esos factores, no echaremos de menos nuestro cargador de pared. Pero si alguno de estos factores no lo tenemos entonces la carga del smartphone mediante la PC sí será posible pero no será tan rápida.

