Para los que aún no me siguen, les cuento que todas las fotos de mi feed en Instagram son tomadas desde mi celular. Hace algunos años me compré una cámara semi profesional para llevar a mis viajes, pero a la larga me di cuenta de que necesito estar cómoda, sin cargar tanto peso y cargar tremenda cámara me terminaba estorbando y dando dolor en el cuello y espalda.

Es así que aprendí a sacarle el jugo a la cámara de mi celular, y la verdad es que hoy en día los celulares cuentan con herramientas y cámaras muy potentes que pueden lograr resultados increíbles. Ahora estoy usando la cámara de mi Huawei Nova 5T y me va increíble.

Ahora toma nota de estos consejos y sal a tomar fotos con tu celular mañana mismo:

1. Conoce tu cámara:

Juega con tu cámara. Explora las opciones, configuraciones y anda aprendiendo de a pocos. Tómale foto a un mismo objeto utilizando las diferentes herramientas para que vayas viendo las diferentes opciones y luego sepas cuándo usar cada una. Es cuestión de dedicarle un poco de tiempo a investigar y probar.

2. Usa el modo ráfaga: Mi herramienta favorita sin duda. Así puedes conseguir fotos con movimiento, espontáneas y no tan rígidas. Salta, corre, baila, haz lo que quieras que te aseguro que dentro de las varias fotos que sacarás con ráfaga, habrán un par que te encanten.

3. Evita usar el zoom digital: Normalmente cuando usamos esta herramienta nuestras fotos resultan verse un poco o muy pixeleadas y de mala calidad. Trata de evitarlo si quieres un resultado más profesional.

4. Usa el modo retrato de tu cámara: Esta herramienta hace que el enfoque esté en una sola persona y/o objeto y el fondo se verá difuminado. Si no lo tienes, puedes utilizar varias apps que lo logran después de tomar la foto.

5. ¡Experimenta! : Si todas tus fotos se ven iguales, probablemente te falte un poco de creatividad a la hora de manejar tu cámara. Muévete, prueba varios ángulos y perspectivas y usa tu imaginación y descubrirás que te saldrán fotos increíbles.

6. Usa luz natural siempre que sea posible: La luz es un aspecto importantísimo al momento de tomar fotos. El tema con los celulares es que muchas veces las fotos con poca luz no salen tan bien, pero prueba por ejemplo tomar fotos muy temprano por la mañana o por la tarde antes del sunset para lograr tonos cálidos y que se vean lindos. Evita tomar fotos con mucho sol como al mediodía o ya muy de noche que no se vean bien.

¿Estás listo para sacarle el jugo a la cámara de tu celular y salir a tomar unas fotasos? Si te gustó la nota compártela, sigue todos mis viajes en Instagram como @thewanderlustchick

¡Hasta la próxima!





