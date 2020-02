Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, cuyos restos fueron encontrados el último martes, pidió que Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva, sospechosos del crimen de la activista de #NiUnaMenos, sean investigados por feminicidio.

Este jueves, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra los dos sospechosos. Además, informó que ambos serán investigados como presuntos coautores del delito de homicidio calificado en agravio de Solsiret Rodríguez.

“Esperemos que empiece la justicia con mi hija. Lo que sí exijo aquí que no sea por homicidio simple. Acá es un feminicidio por el ensañamiento por la forma cruel como han acabo con la vida de mi hija. Inclusive en la morgue el cuerpo de mi hija no está completo. Todavía faltan ciertas partes ¿dónde están? Tiene que ser por feminicidio para cadena perpetua porque han cometido una crueldad porque el cuerpo de mi hija no está completo”, dijo.

En otro momento, la madre de Solsiret Rodríguez solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) la custodia de sus nietos. “Desde aquí pido públicamente, ¿cómo es posible que mis nietos hayan vivido casi cuatro años con esas personas. Ahora ellos son quienes están en peligro. Por eso pido la custodia temporal de mis nietos”, indicó.

Los padres de Solsiret Rodríguez sostuvieron esta mañana una reunión con el ministro del Interior, Carlos Morán. Durante el encuentro pidió perdón a los progenitores por la negligencia e insensibilidad que mostraron las autoridades políticas y policiales que no investigaron la desaparición de la joven activista, quien desapareció el 23 de agosto del 2016.

El ministro también informó que ha dispuesto que la Policía Nacional del Perú (PNP) inicie una investigación exhaustiva contra todos policías que, de una u otra manera, han estado involucrados en este caso y no dieron el trato adecuado y oportuno a las investigaciones.

Madre de activista Solsiret Rodríguez: pide que sospechosos sean procesados por feminicidio (Video: Canal N)

