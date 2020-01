Miguel Ángel Cano Cordero solicitó que se investigue la muerte de su hijo de 16 años, ocurrida durante un entrenamiento en la Escuela de Alto Rendimiento CARP (Club Atlético River Plate) Perú. El adolescente falleció la tarde del último jueves, en las instalaciones de la citada academia ubicada en el distrito de San Martín de Porres, según América Noticias.

Cano Cordero contó que llegó con su hijo a Lima el pasado 14 de enero desde Huaraz, y lo inscribió en dicha institución. Explicó que la escuela interna a sus alumnos de lunes a sábado y por eso colocó como apoderado de su hijo a uno de sus hermanos ante una eventual emergencia debido a que él retornaría a la ciudad ancashina.

Sin embargo, el progenitor cuestionó que ningún representante de CARP Perú no le haya avisado de la verdadera situación del adolescente. Indicó que solo recibió el jueves la llamada de una amiga de su hijo que vive en Huaraz, quien le contó que el adolescente había sufrido un accidente y estaba internado en el hospital Cayetano Heredia en SMP. El padre de familia llegó a Lima la noche del jueves.

“Pensé que era una broma. Me llama una de sus compañeras de estudio de la ciudad de Huaraz y me dijo ‘me han llamado y me dicen que ha sufrido un accidente y está hospitalizado’. Entonces llamé al señor José Cárdenas, administrador de la academia y me dice ‘Don Miguel, véngase ahora’. [Le dije] Vivo en Huaraz, le dije, ¿qué es lo que pasa con mi hijo?. Y me respondió ‘su hijo está mal’ y me colgó”, dijo.

“He llegado acá a las once [de la noche] y mis familiares estaban en el hospital Cayetano donde ningún responsable de la academia [estaba]. ¿Por qué no se comunicaron conmigo? Mi hermano acá en Lima era el apoderado, pero con él nadie se ha comunicado. Eso me indigna”, agregó Miguel Cano.

De acuerdo con América Noticias, el acta de intervención policial señala que el joven fue trasladado al hospital Cayetano Heredia por dos representantes de CARP Perú. Ellos señalaron que el adolescente sufrió una descompensación durante los entrenamientos realizados en el Parque Zonal Mayta Capac. El documento precisa que el menor llegó sin signos vitales al nosocomio.

El cuerpo del joven permanece en la morgue. “Hasta ahora desconozco a los responsables. Quisiera que esos señores se pongan en mi condición como padre. Por lo menos merezco una explicación”, refirió Miguel Ángel Cano.

Fuentes de la Escuela de Alto Rendimiento CARP Perú informaron a este Diario que emitirán un pronunciamiento en las próximas horas. Indicaron que también esperan los resultados de la necropsia que determinarán la causa del fallecimiento del joven.

Padre de familia pide investigar muerte de adolescente durante entrenamiento en academia de fútbol (Video: Canal N)

