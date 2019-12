La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el agente que fue grabado cuando exigía una coima a un mototaxista en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, fue suspendido de sus funciones.

Fuentes de la institución informaron a El Comercio que el caso —que ocurrió la semana pasada y se viralizó a través de las redes sociales— viene siendo investigado por Inspectoría General de la PNP. Indicaron que el policía suspendido laboraba en la comisaría de Pamplona Alta.

En la grabación difundida por Canal N se muestra y escucha cuando el policía le exige el pago de S/50 al conductor de la mototaxi al corroborar que no contaba con documentos de identificación. “¿Treinta soles, qué es eso? […] Cincuenta soles complétame. Estoy siendo muy muy condescendiente contigo”, dice el agente policial.

Fue una “broma”

Sin embargo, luego de la difusión de las imágenes, el mototaxista se pronunció. En un video difundido por La República aseguró que “todo era parte de una broma”.

“Grabé un vídeo donde sale un policía y me está pidiendo plata supuestamente, pero el video sí fue mal intencionado de mi parte, lo edité un poco para que pareciera que me está pidiendo plata. Yo lo conozco desde hace un tiempo, fue mi jefe. Yo trabajé con él un tiempo y le quedé debiendo un dinero. No pude contactarlo y en el video me está cobrando […] Pido disculpas que le haya incomodado la broma. Hablé con él, y le expliqué que el video lo subió un amigo”, mencionó el mototaxista.

La PNP informó que en las próximas horas emitirán un comunicado brindando más detalles del caso.

Suspenden a policía acusado de cobrar coima a mototaxista en San Juan de Miraflores. (Video: Canal N)

