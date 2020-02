El Fuero Militar Policial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Yordan Torres Rojas, quien es acusado de agredir a suexrdo de un taxi en el distrito de Santa Anita la noche del pasado 20 de febrero.

El Décimo Tercer Juzgado Militar Policial del Centro dispuso que el agente policial sea traslado en el Centro de Internamiento Policial (Ceinpol) del Fundo Barbadillo, lugar donde afrontará el proceso iniciado en su contra.

La institución informó que abrió investigación contra Torres Rojas por el delito de función de abandono o retardo de servicio de guardia o patrulla tal como lo establece el Artículo 102ª del Código Penal Militar Policial.

La PNP indicó que el citado suboficial abandonó su servicio de guardia para involucrarse en los hechos de violencia denunciados, por lo cual es pasible de investigación y sanción en el Fuero Militar Policial. Por ello, aclaró que la investigación por maltrato físico contra su pareja corresponde a la justicia ordinaria.

Como se recuerda, el agente Torres Rojas golpeó a su pareja cuando esta intentó bajarse del taxi a la altura del parque N°4 en Santa Anita. Uno de los testigos comenzó a grabar el hecho mientras otras personas auxiliaron a la agraviada.

En un video compartido en redes sociales, la víctima -cuya identidad se mantiene en reserva- contó que, cuando el policía se encontraba agrediéndola, otro agente que estaba esperando en la patrulla quiso retirarse del lugar “para no meterse en problemas”.

“Me empezó a golpear [el policía] cuando yo le dije que ya me quería ir. No me dejaba ir, me golpeo, me dijo quédate y me quito mi celular. Me golpeó, me tiró un codazo y me empezó a salir sangre de la nariz. Me dijo ‘todo lo que tu provocaste’ y luego me pidió perdón”, dijo.

