El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Yordan Torres Rojas, fue acusado de agredir a su pareja a bordo de un taxi en el distrito de Santa Anita. El suceso ocurrió la noche del jueves y el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Comisión de Idoneidad de la PNP se reunirá este viernes para definir la situación del agente en la institución.

A través de su cuenta de Twitter, el sector recordó que los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Mininter establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer, incluyendo sanciones como el pase al retiro del policía acusado por agresión.

Según RPP Noticias, el agente Torres Rojas golpeó a la víctima cuando esta intentó bajarse del taxi a la altura del parque N°4 en Santa Anita. Uno de los testigos comenzó a grabar el hecho mientras otras personas auxiliaron a la agraviada.

En un video compartido en redes sociales, la víctima -cuyo identidad se mantiene en reserva- contó que, cuando el policía se encontraba agrediéndola, otro agente que estaba esperando en la patrulla quiso retirarse del lugar “para no meterse en problemas”.

“Me empezó a golpear [el policía] cuando yo le dije que ya me quería ir. No me dejaba ir, me golpeo, me dijo quédate y me quito mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y me empezó a salir sangre de la nariz. Me dijo ‘todo lo que tu provocaste’ y luego me pidió perdón”, dijo.