La congresista electa del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, afirmó que la propuesta de su bancada para presidir la Mesa Directiva del Parlamento en el periodo 2020-2021 “no es negociable” y la llevarán “hasta el final”.

En Ideeleradio, refirió que dentro del Frente Amplio no conversó con ningún partido porque no tenían un vocero oficial definido, aunque admitió que hubo algunos acercamientos con algunos integrantes del Partido Morado.

"Personalmente nosotros hemos planteado esta propuesta tomando en consideración todo lo que estaba planteándose en esta coyuntura: la conversación entre APP, AP, Somos Perú y los morados, y por otro lado, el otro espacio de partidos. Nuestra propuesta no es para negociar, no es negociable, es un gesto político y lo vamos a llevar hasta el final", señaló.

"Hemos conversado con nuestro vocero, Lenin Chejo, y quedamos en que no íbamos a conversar con ningún representante de UPP o de cualquier otro partido hasta que no se instituya al vocero oficial. El problema con el Partido Morado es que tenía varios voceros", añadió.

En ese sentido, Silva Santisteban afirmó que el pacto de gobernabilidad firmado por Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos y Somos Perú es un “acuerdo de afinidades políticas” y que nunca hubo acercamientos con dichas bancadas.

“El congresista [Manuel] Merino nos pudo haber llamado para preguntarnos, pero nunca lo hizo. Hubiera podido hacer una cortesía, pero no lo ha habido. No ha habido ningún acercamiento de parte de APP, ni de Somos Perú, menos de Podemos”, subrayó.

En otro punto, la virtual congresista afirmó que, desde su punto de vista, el ministro del Interior, Carlos Morán, “se está ganando a pulso” que lo citen en el Congreso por el anuncio de quitar el resguardo policial a los nuevos parlamentarios.

Refirió que la manera en que el titular del Mininter hizo el anuncio le pareció "hostil" y dijo que ha tomado conocimiento de que Morán ha invitado a algunos partidos para conversar sobre el tema.

"Francamente, quisiera adelantar mi opinión y pienso que el ministro se está ganando a pulso que lo llamen en el Congreso. Primero por esta declaración tan, digamos, inamistosa y hostil de decir que van a retirar la policía a los congresistas", remarcó.

“Nosotros los del Frente Amplio no tenemos ningún problema de que no haya custodia para los congresistas. Sin embargo, plantearlo de esa manera me parece hostil. Sé que el ministro ha cursado invitaciones a algunos partidos para conversar; a nosotros no nos ha cursado ninguna”, agregó Santisteban.