Debido a los altos índices de radiación ultravioleta que se registra en el país la Liga Contra el Cáncer distribuirá gratuitamente más de 50 mil sachets de bloqueadores en las provincias más expuestas al desarrollo de cáncer de piel por los altos niveles de radiación que presentan.

La gerente general de la Liga Contra el Cáncer Damary Milla informó que a través de la campaña Difundiendo Prevención estarán presentes en Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco y Chincha que son algunas de las provincias más expuestas a los peligros de los rayos UV.

“Entregaremos estos bloqueadores en las zonas más expuestas y con mayor afluencia de público como playas, piscinas, mercados, plazas, entre otros”, señaló

Gracias al apoyo de Unique impulsarán esta campaña pues de acuerdo con estudios en Lima y Callao, sólo el 55% de peruanos usa bloqueador solar en un día cotidiano, mientras que el 45% no lo hace.

Así, se expone al desarrollo de cáncer de piel, una agresiva enfermedad que en la mayoría de los casos es generada por la sobre exposición a los rayos UV sin protección.

Milla explicó que el bloqueador debe contar con una protección mínima de 30 SPF y aplicarse media hora antes de la exposición a la radiación UV y renovarse cada dos horas.

Además, se debe usar lentes con protección UV, sombreros de ala ancha y complementarse con la realización de un chequeo preventivo una vez al año, señaló la vocera de la institución.

La Liga contra el Cáncer realiza campañas de despistajes de cáncer de piel, además de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides en sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo por una donación de S/. 35.00.

Esta donación le permita a la Liga contra el realizar despistajes gratuitos en las zonas más expuestas a la radiación UV.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Las citas podrán ser agendadas a través de la página web: www.ligacancer.org.pe

