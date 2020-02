Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, respondió al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien a través de Twitter cuestionó la labor del equipo especial por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y recordó que no le dieron información sobre estas negociaciones en el 2018 porque era un “infiltrado”.

“El señor Chávarry ahora es un oportunista. Hace estas declaraciones que no son una sorpresa. Lo mismo el señor Tomás Gálvez Villegas, de una forma indirecta el señor (José Luis) Sardón con una queja contra el fiscal Pérez y contra mí en la Fiscalía de Control Interno”, comentó en Exitosa.

“El señor Chávarry hace referencia ahora de forma oportunista. Evidentemente, no podíamos darle ninguna información, primero porque la ley no lo permitía, y segundo porque el señor Chávarry era un infiltrado, una persona que buscaba socavar las bases del acuerdo, que no se firme bajo ningún caso”, comentó.

Pedro Chávarry, este jueves, escribió en su cuenta de Twitter que solicitó información del acuerdo de colaboración por “transparencia” y por los antecedentes que tenía Odebrecht y así evitar ser demandados a nivel internacional.

Por transparencia y por antecedentes de la empresa decidí hacerlo público de inmediato, debíamos evitar exponernos a demandas internacionales. Pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente, la empresa nos demandó ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú? (2/2) — Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) February 6, 2020

Rafael Vela advirtió que en la más reciente Junta de Fiscales Supremos, tanto Pedro Chávarry como Tomás Gálvez, quien presentó una denuncia contra él y José Domingo Pérez, volvieron a pedir a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que los retire del equipo especial.

“Vamos a pedir esa acta porque corresponde a nuestro derecho el mantener el prejuicio de parte de estos señores oportunistas porque están siendo imputados por graves cargos [...] Lo que buscamos es protegernos porque estamos en desprotección. Somos subordinados y los miembros de la Junta de Fiscales Supremos son la última instancia de las medidas disciplinarias”, aseguró el coordinador del equipo especial.

Vela Barba también respondió a José Luis Sardón, integrante del Tribunal Constitucional que presentó una queja contra él y contra José Domingo Pérez ante la Fiscalía de Control Interno.

“Esperamos que sea desestimada, pero sabemos que responde a la incomodidad de lo que es la apertura y transparencia en el manejo de la información. Le incomoda al señor Sardón seguramente que se haya hecho público en una audiencia que su familiar ha sido un falso aportante de Fuerza Popular. Le incomoda tal vez que haya tenido relación con una ONG donde mediaron valores financieros para determinados candidatos que, algunos de ellos, luego fueron congresistas de Fuerza Popular”, indicó.

LEE TAMBIÉN

● Puente de la Amistad: ciclistas rompen mallas de seguridad en protesta

● San Miguel: delincuentes roban dinero y productos de tienda Tambo

● OMS alerta de escasez mundial de material de protección contra nuevo coronavirus

● El terrorífico momento en que una serpiente casi muerde a una reportera

● Chile decreta alerta sanitaria para enfrentar posible contagios del coronavirus