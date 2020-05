La jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, precisó este martes que no es parte de las estrategias del Gobierno, del Ministerio de Salud (Minsa), ni del Comando que lidera el “decidir el acceso o no de una persona positiva de COVID-19 a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por su edad”. Mazzetti aseveró que “no estamos en ese momento”.

“(...) Tiene que ser claro para el mundo que no es parte de las estrategias del Gobierno, no es parte de las estrategias del Minsa y por supuesto, tampoco del Comando COVID-19, el que se tenga que decidir el acceso de una persona a un equipo (UCI) por su edad. Creo que en ninguno de nuestros marcos normativos esto figura. Igualmente, los que trabajamos en salud tenemos un código de ética y deontología que regula nuestras decisiones, dentro de esto no se encuentra la discriminación por genero, por edad, por grupo étnico o cualquier otro factor", señaló en conferencia de prensa.

“Cualquier decisión que se toma en salud respecto a una atención con medicamentos, algún procedimiento, acceso a algún equipo, acceso a cirugía, siempre pasa por el respeto a la voluntad de la familia y del paciente. Y si en algún momento se llega a una decisión tan difícil como la mencionada, que no es este el momento, definitivamente tenemos una serie de mecanismos para poder definir ese tipo de decisiones. No estamos en ese momento”, agregó.

Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Zamora, ratificó lo dicho por Mazzetti y reiteró que no es política de su sector, ni del Gobierno “hacer discriminación alguna para el acceso de servicios de salud y menos para el ejercicio de nuestro derecho a un servicio de calidad”.

La jefa del Comando COVID-19 realizó esta aclaración tras las declaraciones del presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, quien reveló que los médicos ya no están permitiendo el ingreso de adultos mayores a las UCI de los hospitales, debido a que tienen un pronóstico de recuperación bajo frente a un adulto joven que se infecta con este virus.