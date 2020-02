El virtual congresista de Acción Popular, Otto Guibovich, vocero de la bancada de dicha agrupación política, anunció que planteará -entre otras opciones- un marcador de ingreso y salida del Parlamento a fin de que el trabajo legislativo sea “un poco más disciplinado”.

“Yo aspiraría a que en el Congreso seamos un poco más disciplinados, que tengamos horarios que respetemos. Si la comisión se reúne a las 10 a.m., pues que estemos un cuarto para las 10 ahí presentes. Que demostremos los valores que tiene todo ciudadano y las exigencias que le hacemos a todos”, señaló este jueves en El Informativo en Nacional.

“A todos nos piden, cuando trabajas, que marques un horario, que pongas tu huella. [¿Por qué no ponen un marcador?] Yo voy a plantear eso, [un marcador] de entrada y salida porque ¿qué pasa? Llegas cuando quieres, sales cuando quieres, cuando quieres no vas a las sesiones, no vas al pleno, entonces, es un albedrío y la disciplina no es potestad de los militares o policías, la disciplina es una de las cualidades de los países desarrollados”, afirmó.

Guibovich consideró que el nuevo Congreso debe dar el ejemplo, por lo que -precisó- este será uno de los planteamientos que hará a fin de ser “un modelo de trabajo” y de “gestión”.

“Yo digo, ¿qué cosa es un congresista? En resumen, un congresista es un ciudadano que representa a otro ciudadano, pero no deja de ser un ciudadano, entonces cuando te pones por encima del bien y el mal ahí pierdes la noción de la realidad y dejas de representar bien”, refirió.

Agregó que quienes están en posición de mando son los que “tienen que dar el ejemplo”.

“La corrupción generalizada que seguimos viviendo se debe a que quienes están arriba dan el mal ejemplo […] Hay que cambiar eso y esa es la intención que tenemos en nuestra bancada, hay que cambiar el rostro [del Congreso]”, consideró Guibovich.

Finalmente, manifestó que para recuperar la confianza de la población, se debe empezar “por ordenar la casa”.

“Si no hacemos las cosas bien, vamos a entrar el tercer centenio con las mismas rémoras, con el mismo pasivo, con la misma subcultura del ocio, de la indisciplina, de la falta de puntualidad, del mal ejemplo. Eso hay que cambiarlo, son temas pequeños aparentemente, pero son temas cruciales. Si no das el ejemplo ¿qué espera de ti la ciudadanía? Pierde la fe totalmente”, sentenció.