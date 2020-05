En medio del estado de emergencia que vivimos en el país a causa de la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, reveló que los médicos ya no están permitiendo el ingreso de adultos mayores a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales, debido a que tienen un pronóstico de recuperación bajo frente a un adulto joven que se infecta con este virus.

En entrevista a Diario Correo, el presidente de la Sopemi explicó que, si hay una cama libre, sea porque un paciente fue dado de alta o falleció, esa cama es definida frente a un conjunto de 10 personas que están a la espera de ser atendidos, que pueden ser adultos de la mediana edad o adultos mayores.

“(...) Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen. No es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI, ya no tenemos esa disponibilidad, ahora somos más selectivos. Estamos buscando pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros”, indicó.

En esa línea, Valverde manifestó que si bien el Gobierno sostiene que hay una disponibilidad de 196 camas UCI, la realidad es totalmente diferente. Además, señaló que las camas UCI a las que el Estado hace referencia son aquellas que tienen un ventilador y un monitor, pero que no cuentan con un médico intensivista ni el equipo de apoyo que estas deben tener.

“La información que tengo es que el Gobierno denomina cama UCI solo al equipamiento biomédico. (...) Ni siquiera el médico intensivista figura como parte de este conjunto. (...) Me parece que por ahí viene la diferencia de números. Las camas UCI, como las denominamos y que está siendo manejadas por médicos intensivistas, están al tope, no hay ninguna capacidad de tener una cama libre como para esperar a un paciente. (....) Hay una larga lista de pacientes que pugnan por ingresar y, ojo, ya estamos en la fase de selección. Eso es lo que nos preocupa a nosotros”, aseveró.

El pasado viernes, Valverde renunció al Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa) en rechazo al manejo del equipo biomédico del Hospital Dos de Mayo y las declaraciones del titular del sector, Víctor Zamora, quien sostuvo que “todos los profesionales médicos son igual de ciudadanos que el resto”.