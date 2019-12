El juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, suspendió hasta el viernes 3 de enero la audiencia en la que evalúa el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país de parte de la fiscalía contra la ex primera dama Nadine Heredia.

La sesión se retomará este viernes a las 9:30 de la mañana, donde las partes deberán asistir de manera obligatoria, según indicó ayer el juez.

Durante la exposición de sus argumentos, Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, aseguró que la ex primera dama no tiene intenciones de salir del país y descartó que busque obstaculizar la investigación que se sigue en su contra por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“Quiero señalar que la señora Heredia no solamente no quiere viajar, no tiene la intención de viajar —y así lo demuestra desde el 2016— sino que ella necesita estar en el país porque tiene citas médicas programadas”, precisó.

Asimismo, aseveró que Heredia cuenta con arraigo laboral, ya que realiza trabajos no remunerados.

Ante esta afirmación, el juez Chávez Tamariz preguntó: “¿Nadine Heredia trabaja pese a no recibir remuneración?”, a lo que Moreno respondió: “Sí, señor juez”.

Como se recuerda, el requerimiento de 18 meses de impedimento de salida del país fue realizado por la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, y comprende a otros exfuncionarios del gobierno de Ollanta Humala.