Por Mauricio Bock | Presidente del Institute of Neurocoaching | Máster en Neuropsicología | Facebook | Instagram

La aprehensión por el regreso a la vida de oficina ha cambiado. Debemos entender que el ser humano es un animal de costumbres. Así como nos resistíamos inicialmente a la idea de quedarnos en casa para trabajar de manera remota, hoy muchos se acomodaron y ya no quisieran regresar a trabajar en una oficina. ¿Qué lecciones sacar de este fenómeno y cómo las empresas pueden preparar el regreso a las actividades?

1. Atender los miedos. Detrás de los comportamientos de resistencias existen miedos. Las personas viven hoy una situación de alto estrés por miedo al contagio, que no va a desaparecer cuando levanten la cuarentena. Resulta esencial poder sondear los miedos a través de encuestas o test psicológicos.

2. ¿Qué hago con mis hijos? Una de las principales preocupaciones de los padres de familia es saber qué hacer con los hijos, dado que no podrán regresar a los colegios. Allí las organizaciones deben jugar un rol social al ofrecerles guías. En el Institute of Neurocoaching atendemos a empresas que nos solicitan la charla “Padres Coach” para poder atender estas necesidades de organización familiar y soporte en la organización de los estudios, por ejemplo. Los resultados han demostrado más tranquilidad en las relaciones familiares. Padres e hijos, al vivir una relación más sana, permiten mayor productividad de parte de los colaboradores y mejores resultados en los estudios.

3. Segmentación de los colaboradores. En definitiva, no todos los colaboradores necesitan regresar a las oficinas, lo que va a depender de la naturaleza del trabajo y de las interacciones necesarias presenciales, sean por motivos de confidencialidad como por la compenetración del equipo, que requiere de una dinámica diferente. Para ello, Gestión Humana debe de trabajar como un socio de negocio para entender mejor los flujos de trabajo y hacer una planificación de nuevos procesos.

4. Ser ágil. La estructura jerárquica de las tomas de decisiones debe abandonarse para trabajar bajo proyectos. La colaboración en las tomas de decisiones resulta clave para cernir las necesidades de los grupos, respetarlas y considerar los desafíos de los negocios. Solicita ideas e intenciones de todos. Es posible que evalúen para ciertos grupos el teletrabajo de manera más permanente.

5. Campaña “Back to the Office”. Al igual que las campañas de “Back to School” cuando los niños regresaban al colegio, las empresas necesitan generar un ambiente deseable. Es una venta interna. Hacer atractivo el regreso a la oficina es demostrar los beneficios que recibirán los colaboradores en esta iniciativa. Para ello se requiere reducir las dudas y los miedos. Comunicar sobre el propósito de la organización es fundamental tanto como sobre los protocolos de seguridad que se implementarán para asegurar la salud de cada persona.

6. Apoyo emocional. Sea que decidan mantener el teletrabajo o regresar a las oficinas, el apoyo emocional es indispensable. Como en la serie “Billions” de Netflix, en la cual tienen a una coach interna para atender los cambios emocionales de los colaboradores. Esta solución no sale de la ciencia ficción, muchas organizaciones contratan mis servicios para una permanencia semanal de coaching con sus equipos. Es la manera de poder atender los desórdenes emocionales y dar poderosas herramientas para la toma a la acción. Hoy el Neurocoaching juega una pieza clave para las organizaciones que requieren agilidad, toma de decisiones rápidas, sin titubeos y colaboradores altamente resilientes. Se necesita atender todo esto dentro del caos dinámico del mercado y en tiempo cierto.

