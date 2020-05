En un operativo conjunto entre la Municipalidad de Ventanilla, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Marina Guerra del Perú y la Policía Nacional fueron cerradas, de manera temporal, dos agencias bancarias del distrito, por incumplir la nueva ordenanza municipal 07-2020 que exige desde hoy a estos establecimientos, adoptar medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19.

Las agencias del Banco de Crédito del Perú y del Banco de la Nación, ubicadas en la Av. La Playa y Néstor Gambeta respectivamente, tuvieron 10 días de plazo para establecer dichos protocolos y medidas tras la publicación de esta ordenanza que busca garantizar la salud del personal y de los clientes que acuden a diario a realizar trámites.

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, lidero este operativo que se inició a las 9.30 de la mañana, en donde además participó personal médico y fiscalización del municipio, quienes pudieron constatar que en dichos establecimientos no se seguía ningún protocolo de desinfección para los clientes, trabajadores, ni para los usuarios de cajeros automáticos. “A ningún cliente se le revisa la temperatura, no se está haciendo la desinfección de los cajeros electrónicos que son áreas que lamentablemente son usadas por miles de ciudadanos a diario y que son fuente de contagio, no hay un protocolo de bioseguridad, no hay gel dentro del banco para los trabajadores del BCP, solamente usan mascarillas”, dijo el Alcalde Pedro Spadaro.

La fiscal de prevención del delito, Víctoria Pomalaya, manifestó lo que encontró al interior de ambos bancos “No verificamos en un documento la toma de temperatura al personal que trabaja acá. Si bien es cierto nos han manifestado qué si se cumple, no podemos verificarlo porque no tienen el protocolo por escrito, no hay documentos que lo puedan acreditar”. Ante esto el municipio de Ventanilla procedió con el cierre temporal de estos bancos. “El área de fiscalización ha tomado la determinación como medida complementaria del cierre temporal del establecimiento hasta que levanten las observaciones formuladas tanto por la fiscalía, como por el área de fiscalización y por el área de salud de la municipalidad”, dijo el burgomaestre de Ventanilla

Estos operativos continuaran no solamente en entidades financieras, sino también en mercados, supermercados, farmacias y otros establecimientos para garantizar la seguridad y salud de la población del distrito.

Respuesta del BCP

A continuación la respuesta del BCP sobre el operativo en Ventanilla:

"-Hoy por la mañana la agencia del BCP ubicada en el distrito de Ventanilla fue inspeccionada por funcionarios de dicha Municipalidad Distrital, luego de lo cual se procedió a su cierre temporal, el cual se hará efectivo después de culminada la jornada de atención a los clientes el día de hoy.

-Es importante precisar que el BCP, tanto en todas sus agencias a nivel nacional como en sus diversas oficinas y sedes administrativas, implementó desde el inicio del Estado de Emergencia protocolos de bioseguridad y prevención de contagio del COVID-19 para proteger a nuestros clientes, como a nuestros colaboradores. Posteriormente, estos protocolos han sido adaptados a lo exigido por el Gobierno Nacional y específicamente por el Ministerio de Salud, que es la autoridad en la materia.

-De esta manera, se realiza la limpieza y desinfección constante de la infraestructura de agencias y oficinas, así como del mobiliario, cajeros automáticos y ventanillas. También la supervisión del distanciamiento social obligatorio dentro de las agencias, y el uso de mascarillas, alcohol en gel y otros equipos de protección personal para los colaboradores del BCP, sus proveedores y también los clientes.

-Aun así, estamos revisando las recomendaciones de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a fin de que podamos reanudar la atención en esa agencia en el más breve plazo, sobre todo tomando en cuenta que miles de personas se atienden a diario y que el 80% de nuestra operación en nuestras agencias está enfocada en la entrega del bono solidario del MIDIS, el bono Yo Me Sumo y los retiros de fondos de las AFP y de la CTS."

