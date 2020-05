El confinamiento y la carga laboral que implica trabajar más horas de las habituales, genera un desbalance en nuestro tipo de alimentación. Los cambios de rutina, el tipo de comida que ingerimos y el poco descanso que tenemos, hacen que nuestra salud se vea afectada y a la larga, nos ocasionaría enfermedades como el sobrepeso, diabetes, problemas cardiacos y mentales. Por ello, Jaime Wise, dietista nutrióloga y entrenadora de Fitbit brinda recomendaciones para sentirnos saludable al 100%, mientras trabajamos desde casa en medio de la pandemia.

· Minimiza el botaneo. Sigue un horario de comidas y asegúrate de consumir alimentos saludables y nutritivos cada tres o cinco horas. Esto asegurará que no comas de más durante todo el día. Para sentirte activo, puedes optar por tres comidas al día y no snacks, o comer porciones más pequeñas.

· Come con atención: Prestar interés durante el consumo de alimentos, permite controlar el consumir demás y regular los niveles de azúcar en la sangre.

· Perfecciona tus cócteles sin alcohol: ¿Demasiadas horas felices virtuales? ¡Ahora es el momento perfecto para probar un cóctel sin alcohol! Nadie tiene que saberlo, y aún puedes divertirte desde tu sofá mientras mantienes las calorías bajo control. ¡Considera probar uno de estos cócteles sin alcohol con temas de tiki!

· Disfruta de todo tipo comidas bajo un plan: Todavía puedes ordenar servicio a domicilio, simplemente no te excedas en la comida frita y grasosa. Es mejor no consumirla de noche e intenta crear un plato saludable. ¡eso significa agregar verduras a tu pedido! Y guarda los extras o las sobras antes de comer.

· Crea un ambiente de comidas más saludable: Mantén la comida saludable (granos, frutas y verduras, proteínas y grasas saludables) en la parte superior de la lista de compras. Cuando llegues a casa de la tienda, corta tus frutas y verduras y tenlas a la altura de los ojos en el refrigerador. De esa manera, es más probable que los busques cuando necesites un snack rápido.

· Muévete a lo largo del día: Todo este tiempo en casa te hace darte cuenta de cuánto te mueves durante el día, desde ir al trabajo e ir a la tienda hasta hacer pendientes y cenar con amigos. Dado que la mayor parte de ese movimiento ya no es posible, asegúrate de darle descansos regulares a tu cuerpo y aumenta tu recuento de pasos activando Recordatorios para Moverte. Intenta bailar en la sala de tu casa, subir y bajar las escaleras o caminar hacia el buzón de correo y regresar.

· Aprovecha el tiempo para descansar: Ahora es el momento de priorizar tu sueño. Una nueva investigación sugiere que "ponerse al día" los fines de semana en realidad puede aumentar tu riesgo de aumento de peso. Consulta nuestros consejos para dormir bien por la noche para obtener formas simples de ayudarte a lograr las siete a nueve horas de sueño recomendadas.

· ¡Busca el apoyo de tu comunidad! Si trabajas desde casa con otras personas, hazles saber lo que necesitas: "Necesito tener las galletas en el piso de abajo" o "Estoy buscando a alguien que me haga responsable de salir a caminar todos los días". Si vives solo, conéctate con amigos, familiares o compañeros de trabajo que pueden apoyarte por mensajes de texto, videollamadas o redes sociales.

Si al final de tu trabajo, tu peso ha aumentado y no has alcanzado tus objetivos de salud, se amable contigo mismo. No estás solo. No eres lo que pesas. Ahora desempólvate, toma nota de otras cosas por las que estás agradecido durante este tiempo y ¡sigue tu camino!

