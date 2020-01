Como todos los años, la época de verano conlleva a que muchos veraneantes quieran disfrutar un día de playa, en especial los fines de semana. Sin embargo, según cifras de la Policía Nacional del Perú, en esta época del año los robos suelen incrementarse entre 8% y 10%.

Pakta, el seguro diferente para que siempre sigas en marcha, brinda los siguientes consejos para estacionar tu carro de forma segura en esta temporada de playa 2020.

1) Conoce cuáles son las playas autorizadas para cobrar parqueo

La Defensoría del Pueblo advirtió que solo ocho balnearios de Lima están autorizados a cobrar la tasa por concepto de estacionamiento temporal en las zonas de parqueo. Los veraneantes que visiten las playas de los distritos de Barranco, Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín, Ancón, Santa Rosa, Punta Hermosa y Santa María del Mar deberán pagar una tarifa máxima de un sol por cada media hora de parqueo. Usar los espacios autorizados de parqueo disminuye el riesgo de robo de carro.

2) Evita acudir a playas alejadas

Muchas veces por buscar privacidad, optamos por acudir a playas que se encuentran más alejadas de la ciudad; sin embargo, está tranquilidad podría convertirse en una amenaza para tu seguridad y la de tu vehículo.

3) Asegúrate de cerrar bien las puertas y ventanas

Hacer un doble check nunca está demás, sobre todo cuando estás a punto de dejar tu carro solo por varias horas. Verifica cerrar bien las ventanas y puertas del carro¸ ya que el mínimo descuido será la oportunidad perfecta para que un ladrón robe tu carro. Además, y por seguridad, no se debe dejar ningún objeto de valor dentro del carro ya que puede atraer la atención de los ladrones.

4) Invierte en un seguro

Lamentablemente, no siempre se puede prevenir un robo. Por eso es mejor estar preparado y tener un seguro en caso de robo total como Pakta, que en 48 horas entrega a sus clientes un carro para que sigan movilizándose sin deducibles ni cobros adicionales. El costo va desde US$ 14 mensuales para carros particulares, fabricados hasta el 2008 y con un valor comercial máximo de US$ 30,000.









