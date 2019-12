La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) instaló casi un centenar de contenedores en todo el Perú con el fin de que la población pueda depositar en ellos los medicamentos vencidos o en mal estado que tiene en el hogar, pues su consumo es nocivo para la salud.

La instalación de estos contenedores –61 en Lima y 31 en el interior del país- se dio en el marco del lanzamiento de la Campaña Nacional de Recolección de medicamentos vencidos y no utilizables del hogar que se realiza en todas las regiones del país.

Conoce los puntos de recolección en Lima

Al dar inicio a esta campaña, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, resaltó la importancia de la educación para evitar que la población se vea afectada por el uso de medicamentos vencidos, en mal estado o de origen ilegal.

Por su parte, la directora general de la Digemid, Carmen Ponce, explicó que “el objetivo de esta campaña es evitar que estos productos sean utilizados por las personas o que sean desechados junto con la basura pues, cuando esto sucede, los recicladores se encargan de seleccionarlos para luego venderlos a sujetos inescrupulosos que se dedican al comercio ilegal sin tomar en cuenta que ello pone en riesgo la salud de la población”.

En el marco del lanzamiento de esta campaña -realizado en la Plaza de la Democracia (Cercado de Lima)- se instaló una feria informativa, donde personal de la Digemid orientó a la población sobre la forma adecuada de desechar los productos farmacéuticos.

En el lugar se instalaron contenedores para recibir medicamentos vencidos, deteriorados, parcialmente utilizados, que ya no se necesitan, envases e insertos, así como cosméticos en desuso. Contenedores similares fueron instalados también en 58 puntos de la capital a los cuales se sumarán tres entregados a la Municipalidad Metropolitana de Lina durante la ceremonia de lanzamiento.

Estos puntos permanentes de recolección se suman a los habilitados desde hace un año en las Farmacias Digemid en el Minsa (Av. Salaverry 801 - Jesús María) y en las instalaciones de la Digemid (Av. Parque de Las Leyendas 228 - San Miguel) y en la Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Ciudad Universitaria) además de las sedes de los Colegios Químico Farmacéutico del Perú y Departamental de Lima.

Para darle sostenibilidad y mayor alcance a la campaña, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima y las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas y Geresas) cuentan con un total de 32 contenedores en puntos de recolección permanentes a nivel nacional.

Los especialistas de la Digemid explicaron que los medicamentos que deben desecharse son tabletas y cápsulas que se encuentren en mal estado de conservación (aplastadas, rotas, etc.), los sobrantes de un tratamiento (jarabes, pastillas, etc.), productos farmacéuticos que se abrieron varios meses atrás (jarabes, gotas oftálmicas, cremas, etc.), pues estos productos están contaminados con los microorganismos del ambiente, entre otros.

Puntos de recojo

Para conocer más información sobre la campaña y los lugares donde están instalados los contenedores ingresa a la Campaña nacional de recolección de medicamentos vencidos y no utilizables del hogar.

Fuente Andina





