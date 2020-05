Analiza todos los posibles escenarios. Ricardo Gareca, estratega de la selección peruana, tiene en mente iniciar las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 con los mejores elementos convocables para la cita, pero no descarta afrontar el arranque del proceso clasificatorio con jugadores del medio local, tomando en cuenta los efectos de la pandemia de COVID-19.

“Tenemos conocimiento de todos los muchachos. Tenemos que estar preparados. Que no me escuchen a mí como un irresponsable. Digo, reuniendo todos los protocolos porque nadie quiere pasar sobre los protocolos, imagínense que de pronto FIFA dice que hay que comenzar todo, Conmebol comenzará con eliminatorias y tenemos problemas con los aviones y con que jugadores no están en sus equipos", sostuvo en una entrevista con RPP.

“Tenemos que contar con jugadores del torneo local. Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”, continuó el estratega.

Joel Sánchez, actual jugador de Melgar, aseguró en conversación con Depor que mantiene comunicación con el comando técnico de la Selección Peruana durante este tiempo de cuarentena, por lo que es posible que el ‘Tigre’ ya esté pensando en los posibles convocados si es que las fronteras no llegan a abrirse a tiempo.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) afirmó este viernes que el retorno del fútbol profesional, después de más de dos meses de cuarentena por el COVID-19, se realizará con mucha responsabilidad y el respeto a los protocolos sanitarios.

Después del anuncio hecho por el presidente peruano, Martín Vizcarra, para el retorno de la actividad deportiva a partir de junio, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, manifestó que su equipo de trabajo desarrolló “un protocolo con altos estándares, pero también apropiado para la realidad de los peruanos”.

“Este fue presentado y ahora podemos decir que el fútbol volverá con mucha seguridad para sus jugadores, técnicos y personas involucradas”, añadió en una nota de prensa.

Vizcarra aclaró que “los partidos van a tener que ser sin público, que lo estará mirando desde sus hogares”. Así, el plan contempla que los clubes de la liga peruana, tanto de primera como de segunda división, pudiesen volver a los entrenamientos en junio, con la previsión de reanudar los torneos en julio.

