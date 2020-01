Un técnico de salud identificado como Raúl Guerrero denunció que el Centro Materno Infantil Ollantay, ubicado en la avenida Gabriel Torres, en San Juan de Miraflores, no cuenta con insumos y medicinas – como paracetamol y metformina- para atender a los pacientes.

“Lamentablemente tenemos meses con este problema. Trabajo en el Servicio de Urgencias Quirúrgicas** **y cuando viene un paciente para atenderlo con una herida cortante, no tenemos guantes para atenderlo, tampoco alcohol. Tenemos que mandarlos a comprar y de madrugada no hay ninguna farmacia abierta y no hay como atender al paciente”, contó para ATV Noticias.

“Inclusive la jefa del establecimiento está pidiendo insumos prestados de otros establecimientos como alcohol o gasa. Incluso ella está comprando con su dinero”, señaló.

El noticiero difundió un video grabado por el mismo técnico médico que muestra a los padres de un niño autista que es paciente del centro de salud. Ellos denuncian que pese a que el menor cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), tuvieron que adquirir los medicamentos de forma particular.

“El SIS debería enviar implementos. No hay gasas, ni guantes. Tampoco un jarabe”, contó el progenitor del menor.

Otros pacientes mostraron su malestar por el desabastecimiento de insumos. “Tengo dos semanas y no tienen metformina, guantes ni insulina. Soy paciente SIS y tengo que comprar mis medicinas en una [farmacia] particular. Y eso me cuesta siete soles el blister”, señaló una paciente desde los exteriores del local médico.

Minsa tomará medidas

La ministra de Salud, Zulema Tomás, informó que el viceministro del sector acudirá hasta el Centro Materno Infantil Ollantay para averiguar la situación y atender la demanda de los pacientes.

Aclaró que este desabastecimiento también se reporta al interior del país, y que responde a una falta de gestión administrativa.

En esa línea, insistió que su sector trabaja para que evitar el problema de insumos y distribución de medicamentos, que afecta a los pacientes que reciben el servicio de salud público.

“El Ministerio de Salud tiene un presupuesto. Ya estamos marzo y abril y ya tuvo que ingresar todos estos medicamentos porque si siendo Lima. Esto es en Lima, eso lo he visto en regiones y es por falta de gestión y no por dinero. Los pacientes no pueden seguir padeciendo lo que me informan. Esto tiene que cambiar”, aseveró.

“Si tiene SIS no tiene por qué comprar un medicamento. Por eso ahora he mandado al señor viceministro para que in situ compruebe las necesidades del centro de salud. Quiero aclarar que esto es por falta de gestión administrativa, gestión de dirección y eso es una autocrítica hacia el ministerio”, agregó.