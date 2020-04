El padre Omar es impresionante. Él no sabe decir que no, tiene en su hogar a personas que por distintos motivos (salud, edad, condición) ya nadie miraba con amor. Él les abrió las puertas y no solo los cuida como se merecen, sino que, de pronto, luchándola por sacarlos adelante, se encargó también de repartir meriendas a los afectados por el incendio en Villa El Salvador, 300 al día si no me equivoco. Ahora, se ha puesto la meta de llevar una canasta familiar diaria a 50.000 familias. Y ya van 37.000. Puedes sumarte a esta increíble energía en www.asociacionbienaventuranzas.org.pe