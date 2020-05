La empresa de revestimientos cerámicos San Lorenzo, parte del Grupo Lamosa ofrecerá este martes 26 de mayo a las 5 p.m. el conversatorio gratuito “Pandemia y Espacio Doméstico”.

En el conversatorio participará la reconocida Arq. Sandra Barclay, quien es socio fundadora de Barclay&Crousse Architecture oficina de arquitectura con sede en París y Lima. Su trabajo junto a su socio Jean Pierre, obtuvo por segunda vez el Hexágono de Oro en 2018, por el Aulario E de la Universidad de Piura y ese mismo año fue elegida Woman Architect of the Year, premio otorgado por The Architectural Review y The Architects Journal.

También participará la Arq. Martha Morelli, quien dirige K+M Arquitectura y Urbanismo donde ha desarrollado diversos proyectos en el país, la Arq. Morelli colaboró con la firma Elkus Manfredi Architects de Boston como Senior Designer para proyectos de uso mixto en USA y China y enseñó en el taller de diseño del Máster de Arquitectura del Boston Architectural College. Al conversatorio también se unirá la Arq. Patricia Llosa, quien se encargó del diseño del Museo de Sitio de Pachacámac, junto con su socio Rodolfo Cortegana quienes dirigen el estudio Llosa-Cortegana donde desarrollan diversos proyectos arquitectónicos.

En el conversatorio organizado por San Lorenzo participará finalmente Susel Biondi, quien junto a su esposo René Poggione dirigen el estudio de arquitectos Poggieone + Biondi Arquitectos, primer taller de arquitectura en el Perú con especialización en diseño sostenible, ganadores del premio internacional Green Planet Architects Award y el primer estudio de arquitectura en el Perú con la Certificación ISO 9001 a la Gestión de la Calidad en su proceso de diseño. P+B, es además miembro fundador de la Asociación de Estudios de Arquitectura del Perú.

Para participar de charla gratuita solo debes de ingresar e inscribirte en el siguiente link https://bit.ly/3fZGlfH. Conoce más sobre las novedades que tiene San Lorenzo para ti ingresando a su página web https://www.sanlorenzo.com.pe/la-compania/

