POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

Se acaba el año. Espero que varios hayamos aprendido algo en este tiempo y que no solo nos haya pasado por encima. Que el próximo año sea mejor y más estable y que, al menos uno de los casos de agente de cambio compartidos en esta página, te haya inspirado a empezar a hacer y no solo decir. No soy muy navideña, pero sí creo en que este es un buen momento para poder sumar y no solo comprar por comprar, sino al menos hacerlo de manera consciente. No quedan muchos días pero te traigo aquí algunas propuestas interesantes. Navidad con impacto, navidad consciente, que la Navidad no te coma cual pavo.

1. Mancha Brava. Antonio Orjeda ha dedicado varios años a entrevistar mujeres chamberas, ejemplo de fuerza y terquedad positiva. Publicó el libro Mujeres Batalla y un día decidió hacer estas entrevistas en formato para niños. Pasó del libro de entrevistas, al de cuentos para niños y niñas sobre 10 de estas grandes mujeres batalla, de todos los ámbitos, de todas las edades, de todas la regiones. Ese libro se llama Mancha Brava y está bravazo, desde el contenido a la publicación. Y no solo eso: con cada uno que compres, otro igual será donado a los colegios Fe y Alegría. Ya se van donando 400 y tú puedes ser parte de esta mancha, comprando, regalando, apoyando. Lo consigues en Books & Co., El Virrey, La Feria del Barrio, Books Vivant y, si quieres hacer una compra grande, digamos para todos los hijos de quienes trabajan contigo, para tu colegio o tu empresa, puedes hacerlo directamente con el autor en el teléfono 961-521- 016.

2. Corazón Selva. Este proyecto es una campaña de reforestación de árboles de huairuros y arbustos no maderables. Suma también talleres de diseño en biojoyería, generando así una colección que es también una fuente de ingreso para las familias de las comunidades nativas. Los talleres de diseño mantienen y promueven la transmisión intergeneracional de las técnicas de tejido de cada pueblo donde se desarrollan piezas contemporáneas con contenidos culturales. Puedes adquirir estas piezas llamando a Corazón Selva al 999-966-430.

3. Evea. Hace zapatos diseñados con caucho silvestre, residuos de bagazo de caña en la suela y un textil resistente 100% reciclado. Porque seguro no usas bolsas, pero nunca te preguntaste de qué están hechas la zapatillas que usas a diario. Puedes conseguirlas en este link.

4. Colectivo Zamba Canuta. ¿Quieres regalar talleres de verano para chicos de bajos recursos económicos? Este colectivo todos los veranos brinda talleres de arte y medio ambiente en la playa El Silencio a los niños de la zona. Para lograrlo necesita siempre de padrinos y madrinas. Si quieres colaborar con los talleres del 2020, contáctalos al WhatsApp 987-822-665 o por Facebook Colectivo Zamba Canuta.

5. Maritierra. Es una dupla de artistas de Punta Hermosa que recogen de todo a su paso: maderas, llantas, tuercas, resortes y más, y les vuelven a dar vida en piezas de arte, algunas decorativas y otras utilitarias. Puedes ver sus trabajos en Facebook y ellas los llevan a Lima, o si pasas por el sur chico, puedes visitar su taller en plena “Nueva Panamericana Antigua”. Búscalas en su Facebook.

6. Hanpikuy Natural. ¿Quieres cambiar la forma en que cuidas tu piel y dejar de ponerte tanto químico encima? Pues te recomiendo Hanpikuy Natural, que no solo es bueno para ti, sino también para regalar. Productos hechos en el Valle de Urubamba y en Puerto Maldonado, 100% naturales y con una buena onda súper contagiosa. Desde aceites esenciales a shampoo en barra, pasando por cremas para la piel y el alma. Los consigues en La Feria del Barrio este fin de semana o en su Facebook.

No todo se trata de hacer regalos

¿Quieres hacer sonreír a alguien que quieres? No tienes que regalar algo costoso, grande, vistoso. Regálale tiempo, oído, abrazo.

¿Quieres hacer sonreír a alguien en situación de calle? Regálale tu oído, una sonrisa, míralo a los ojos, llévale algo de comer el 24 de diciembre.

¿Quieres hacer algo bueno por tu comunidad? Júntate con tus vecinos y llévenle comida a los bomberos de tu distrito. Las noches de Navidad y Año Nuevo son las más fuertes para ellos, y las pasan lejos de sus familias para ayudarnos en caso haya una emergencia.









LEE TAMBIÉN

● El “impeachment” a Trump y sus efectos sobre las elecciones

● Madonna genera rumores sobre un romance con un bailarín de 25 años

● Estudio asegura que empezamos a envejecer a los 34 años

● El rival de la ‘U’ inició pretemporadas con miras a la Copa Libertadores 2020

● La odisea de un padre para que su hija no despierte por la noche