El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, aseguró que no se encuentra investigado ni pesa sobre él una denuncia fiscal porque no ha hecho “nada irregular” en la concesión del proyecto de mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz en Puno.

“No existe ningún acto de corrupción. No estoy investigado ni tengo una denuncia por parte del Ministerio Público y aquí no hay nada irregular. Durante todos los años de mi ejercicio profesional he mantenido una conducta de respeto a las normas y procedimientos legales”, sostuvo Lozada en una entrevista con TV Perú.

“Tengo más de 20 años como profesional con ejercicio profesional y de los cuales 15 años los he dedicado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones [...] En todos estos años no he tenido ningún proceso y ninguna sentencia judicial”, agregó.

Como se recuerda, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló que la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la investigación preparatoria contra Lozada Contreras y otras cuatro personas.

La investigación está referida a presuntas irregularidades en el contrato que en mayo del 2018 suscribieron Provías Nacional, cuando Lozada era director ejecutivo de esta entidad, y la empresa española Constructora San José por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz en Puno, proyecto que hoy se encuentra paralizado y con contrato resuelto.

Las irregularidades en esta obra, que tuvo un valor inicial de más de S/242 millones, fueron denunciadas por una de las empresas competidoras que había perdido la licitación y que sostenía que el contrato se suscribió con una firma que no había acreditado el RUC, el registro único de contribuyente, ni su código de cuenta interbancario.

Al respecto, Lozada explicó que la empresa constructora San José que obtuvo la buena pro es extranjera y cuando firmó el contrato “lo hizo con su registro de proveedor de la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)”.

“La OSCE le otorga ese registro a la empresa el 6 de octubre del 2016, muchos años antes de la firma del contrato. Además, tenemos una opinión técnica del OSCE del 2016 vinculada a esta misma decisión de cuando una empresa extranjera suscribe un contrato sin tener un RUC sino un código de empresa extranjera puede tributar con el código de proveedor extranjero”, señaló.

Sobre el código interbancario el titular del MTC explicó que si bien “la ley de contrataciones dice que es requisito para suscribir el contrato el código de cuenta interbancaria” no precisa que este código “sea nacional o extranjero”. Detalló que el 2019 la OSCE modificó y aclaró dicho término: “en el caso de proveedores no domiciliados solo deben presentar su número de cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior”.