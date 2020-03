El diario chileno La Tercera destaca hoy, en su edición digital, la respuesta del Perú a la pandemia del coronavirus, “una cátedra a nivel regional” que pone en evidencia el liderazgo de la administración del presidente Martín Vizcarra, la acertada labor de las fuerzas del orden y el compromiso de la población.

En un artículo de opinión, titulado “Perú: cuando los costos no importan y el fin supremo es su gente”, el columnista Carlos Escaffi afirma que ante la pandemia del Covid-19 “el Perú simplemente privilegió a su gente” y dejó en segunda línea el análisis del impacto económico del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio por 15 días.

“Lo anterior no significa, bajo ninguna línea de interpretación, que Perú no esté interesado en evaluar, monitorear e implementar medidas económicas que tengan como fin amenguar el impacto de la crisis en el crecimiento del país, que según proyecciones podría ser 0%”, añade Escaffi.

El artículo de La Tercera revisa también las medidas adoptadas en el Perú por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, sobre la base de la fortaleza fiscal del país para entrar en acción en medio de la crisis y amenguar impactos de la emergencia sobre el aparato productivo y la pequeña empresa.

Así, resalta la asignación de US$ 680 millones para atender la emergencia, en adición a los US$ 85 millones destinados a las pymes y el subsidio otorgado a la seguridad social en salud de cerca de US$ 57 millones.

Si bien la cuarentena obligatoria anunciada por el propio presidente Vizcarra “fue considerada bastante extrema, hoy casi el 90 % de peruanos está de acuerdo (en) que el estado de emergencia ayuda a controlar el contagio de la maligna cepa vírica”, escribe Escaffi.

La nota analiza, asimismo, el comportamiento de los dignatarios de la región, “desde los que bajaban el perfil postergando posturas radicales de prevención del contagio” hasta los que se mostraron preocupados principalmente por “el comportamiento de los principales sectores productivos y, por cierto, la tendencia a la baja del consumo de bienes y servicios”.

Frente a ellos, el texto de La Tercera alude a los Presidentes que sí afrontaron el problema “con la responsabilidad que amerita la crítica situación, con empatía, liderazgo, sensibilidad y transmisión de confianza, sin soberbia y altanería”.

“Finalmente, y citando a un hermano de esos que te regala vida, hoy más que nunca se hace necesario poner a nuestra gente en el centro, sin mayores mezquindades, sin análisis financieros y ecuaciones de análisis de costo de oportunidad. La persona por sobre todo”, reflexiona el columnista.





