Por Mauricio Bock | Presidente del Institute of Neurocoaching | Máster en Neuropsicología | Facebook | Instagram

En este mundo agitado, parece que el mayor valor transaccional no es el dinero, sino el tiempo que dedicamos a los demás. Todos contamos con las mismas 24 horas y, sin embargo, parece que en el mismo tiempo, algunos obtienen más. ¿Cómo lo hacen?

1. Filosofía de vida: Los líderes emplean su tiempo y energía en perseguir sus sueños, desarrollarse y vivir su vida en plenitud. Entiende que lo más importante en tu vida son tus relaciones humanas, familia, amistades y fraternidad.

2. Sal de la zona de urgencia: Si todo te parece urgente es porque no estás dedicándole tiempo a estrategias en lo importante. Tus pendientes solo se convierten en algo urgente cuándo no lo planificaste.

3. ¡Maneja un agenda de verdad! Si tienes un agenda, revisa lo que escribes allí, por lo general solo figuran reuniones mas no tus tareas administrativas. Es hora de darles un espacio de tiempo para la ejecución, como si fueran una reunión importante, es decir, sin distracciones. Cuando ello ocurre, entonces verás que tu tiempo de ejecución se verá disminuido a casi la mitad.

4. Rompe paradigmas: Ser productivo no es pasar tu tiempo ocupado, sino ocupar tu tiempo con el fin en mente. Es por ello que debes también programar tus tiempos con tus seres queridos y como prioridad. Si no lo plasmas, es posible que postergues lo que de verdad importa.

5. Aprende a delegar: Delegar de manera responsable es formar a tu equipo en el mismo razonamiento que tu ejecutarías. Hasta no desarrollarlos, nunca encontrarás la forma de poder darles responsabilidades y te quedarás secuestrado por tu propio secreto del éxito.

6. Una cosa a la vez: Aprende que el cerebro es procedimental, no puedes pensar en varias cosas a la vez. De hecho, hoy se sabe desde la neurociencia que intentar hacer varias cosas a la vez es contraproducente.

7. Download de pensamientos: Escribe a diario una lista de todos tus pendientes, que sean personales o profesionales. Esta lista ayuda a tu cerebro en ahorro de energía y en ordenar tus pensamientos. Luego ponles prioridades y plasmalos en tu agenda.

8. No a las horas extras: Quedarte trabajando más allá del horario no son horas extras, sino horas que le robas a otras actividades, en particular a tus seres queridos, tus sueños y pasiones.

9. Motívate: Establece recompensas que realmente te apasionan por tu rendimiento, en especial por las tareas que más te cuesten. Es fundamental para mantener el foco.

10. Economía de escala: Revisa qué acciones puedes tomar que solucionen varias cosas a la vez. Recuerda que una vida plena es una vida dedicada a lo que de verdad te importa.





