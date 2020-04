La precaria situación de los penales en el Perú se ha puesto en evidencia en los últimos días. Motines, revueltas y fallecidos de reos y autoridades de las cárceles, producto de la crisis por el coronavirus. El presidente Martín Vizcarra se refirió al tema durante su pronunciamiento en el día 45 de cuarentena.

El mandatario reconoció que hay internos que recibirán indultos o conmutación de pena a más de 3 mil personas. “Mujeres en estado de gestación, o mujeres con niños en la cárcel menores de 3 años, o personas de avanzada edad. También hay una lista de personas con sentencias que vencen pronto, se acelerará la salida”.

“Pero en estas circunstancias, ¿vamos a abrir las cárceles para que salgan los violadores, los criminales, los feminicida? Por lo menos mi posición es que no. Tenemos que mejorar las condiciones, pero, ¿un criminal un corrupto que ha robado al país, un feminicida un violador de menores, vamos a permitir que salga? Este gobierno no lo va a permitir”, indicó Vizcarra.

Sobre las críticas que recibe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el ministerio de Justicia, Vizcarra señaló: “¿No nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes? Y muchos de ellos ahora nos critican. Muchos que han estado a cargo del INPE dicen porqué no hacen... Tenemos que ver el problema nacional, nos preocupan los reos. Haremos el máximo esfuerzo de mejorarlo. Pero no se aprovechen de esta coyuntura los que no hicieron nada. Lo poco que vemos que hicieron, es indultar a narcotraficantes. No sean frescos”.

