El presidente Martín Vizcarra explicó este martes que cuando el nuevo Parlamento acepte la renuncia de Mercedes Araoz “sería un caso atípico el tener un presidente sin vicepresidente”. Además, dijo que en caso viaje al extranjero, la presidencia recaería en el titular del Parlamento.

“Mercedes Araoz ha renunciado al cargo, lo que está esperando es que se la acepten, pero la renuncia no ha sido simulada, sino que ha sido una renuncia formal, por escrito, y se tiene que aceptar por el Congreso”, sostuvo en declaraciones a RPP.

“Una vez que se instale el nuevo Congreso y se acepte se daría un caso atípico el de ser un presidente sin vicepresidente. Si viajo al extranjero quien se haría cargo sería el presidente del Congreso”, señaló.

El pasado 1 de octubre, Mercedes Araoz renunció a la vicepresidencia de la República un día luego de juramentar como encargada de la presidencia horas después de la disolución del Legislativo por parte de Martín Vizcarra. Sin embargo, al estar disuelto el Parlamento, no se pudo aceptar su dimisión al cargo.

Se quedará en el Perú al término de su mandato

En otro momento, el jefe del Estado rechazó la posibilidad de vivir en el extranjero una vez que concluya su mandato. Precisó que pese a que sus enemigos políticos busquen procesarlo no le van “a encontrar nada” y tiene “la conciencia tranquila”.

"El Perú es la razón de ser de mi vida, no podría vivir en otro país. No hay la más remota posibilidad que pueda buscarme la vida en otro lugar, aquí he trabajado de ingeniero desde que salí de la Universidad, he dado toda mi experiencia y lo seguiré haciendo", expresó.

El mandatario aseguró, además, que no está involucrado en ningún acto de corrupción. “Es absolutamente imposible que me relacionen con un codinome, porque no he tenido ninguna relación con todo esta corrupción, es imposible”, remarcó.