¿Qué cambios en el transporte, generados por el estado de emergencia nacional, deberían ser permanentes?

Sin duda, el enfoque de movilidad sostenible que implica la mejora absoluta del sistema de transporte público; esto debe incluir inversión pública, subsidios y tener las condiciones apropiadas para incentivar la caminata y la bicicleta. Esa debería ser la nueva normalidad.

¿Lima está preparada para masifi car el uso de la bicicleta?

En estos momentos, no; pero tenemos que ir hacia eso, no nos queda otra alternativa. Se tienen que implementar las condiciones, seguridad, y promover incentivos para que aquellos que usen bicicleta lo puedan hacer con comodidad; esto no debe resultar una aventura de alto riesgo.

Te has mostrado a favor de prohibir el uso de los autos particulares durante la pandemia. ¿Cuáles son las razones?

Desde antes de la pandemia, el auto particular tenía un montón de externalidades negativas. Por eso es que se apuesta por el transporte público masivo. Algunas de estas externalidades negativas son que ocupan espacio, generan siniestros de tránsito y acosan a los ciclistas. En todo caso, su incorporación debe ser paulatina. El auto genera un número importante de muertos por accidentes de tránsito. Obviamente, aquellos a quienes se les invitará a usar la bicicleta tendrán riesgo si los autos van como locos a toda velocidad. Además, en este contexto, no podemos darnos el lujo de tener pacientes por este tipo de accidentes. La tasa de muerte por accidentes de tránsito se incrementaría porque está colapsado el sistema de salud.

¿La reforma del transporte debe modificarse o postergarse por esta pandemia?

No, tiene que hacerse ya, es algo urgente. Ya está postergada desde hace tiempo. En Lima y el resto de ciudades del país, debe hacerse la reforma de transporte y migrar del modelo buses/combis y el modelo comisionista afiliador, al modelo de las rutas concesionadas y centralizadas, como lo que tenemos en los corredores.

Ya se aprobó la norma que formaliza los taxis colectivos, la cual excluye a Lima y Callao. ¿Qué opinas de la medida?

Los taxis colectivos existen porque hay una demanda insatisfecha. La solución no es destruir el sistema de transporte legalizando a estos taxis colectivos. Más bien, se debe ofrecer, desde el sistema de transporte, la cobertura de estas necesidades. Estos colectivos atienden zonas no cubiertas por los buses y suelen resolver problemas de tiempo de viaje. Si el sistema de transporte cubre estas zonas no atendidas y ofrece servicios diferenciados de rutas en carriles exclusivos, vas a acortar el tiempo de viaje y harás que sea más económico. Por ejemplo, en vez de irte de Chaclacayo hacia Lima por S/7 en un taxi colectivo, podrías tomar una ruta expreso con cuatro paradas que costaría S/3. Hay que poner más unidades. La flota está al 50%. Hay que meter todas las unidades y dar servicios expresos.

Por Fernando Pinzás

LEE TAMBIÉN

● Rusia supera los 350.000 casos de coronavirus

● Forsyth sobre Alejandra Baigorria: “Claro que podría pasar algo más”

● Descubre cuáles son los signos del zodiaco más infieles

● Marcelo y la vistosa manera para controlar la pelota en casa | VIDEO

● Perro rescatado duerme en una caja para sentirse seguro