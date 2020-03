Muchas empresas han optado que sus trabajadores realicen trabajo remoto o home office. Si nunca has trabajado de esta manera, puede que te cueste un poco al principio, ya que es muy fácil distraerse y terminar siendo poco productivo.

Con más de un par de años trabajando desde mi casa, puedo darte algunos tips para que tomes en cuenta y logres trabajar tranquilo e incluso ser aún más eficiente y productivo. ¿Están listos?

1. Actúa como si te fueras a trabajar a tu oficina. Es decir, levántate, toma desayuno, has ejercicio y luego báñate y cámbiate como si fueras a trabajar. En este caso no es necesario usar ropa elegante, pero solo basta con NO estar en pijama todo el día. Esto hará que tu cerebro procese que no es un domingo extra o un feriado, sino un día productivo como cualquier otro de la semana.

2. Encuentra un lugar en tu casa que funcione como tu oficina. Acondiciona un espacio en el que puedas trabajar con tranquilidad, con buena luz, un escritorio o mesa cómoda. Este espacio debe cumplir con las características de una oficina y en la medida de lo posible debe de ser un lugar aislado del resto de los espacios comunes de tu casa; evita trabajar en la sala, el cuarto de TV, el comedor o cualquier lugar en el que te puedas distraer con facilidad.

3. Trabaja en horarios específicos. No tiene que ser literal como tu horario de oficina, pero si es importante establecer horarios de concentración máxima en los que puedas trabajar desde tu casa. Por ejemplo de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 6:00 pm. La idea es que te concentres en lapsos específicos y no pierdas de vista tus metas.

4. Ponte metas específicas cada día. Anota en un cuaderno o en tu compu todos tus pendientes, proyectos e ideas que quieras desarrollar. No te vuelvas loco en querer hacer todo en un solo día. Puedes por ejemplo ir tachando al menos 5 puntos de tu lista cada día y darles seguimiento en la semana.

5. Organízate para tener pequeños descansos durante el día. Por ejemplo cada dos horas puedes pararte y salir por la ventana, sacar a pasear a tu mascota, ver 30 min de televisión o lo que más te guste hacer. Trabajar muchas horas seguidas puede llegar a cansarte y estresarte, así que ten mucho cuidado en definir esto porque tampoco queremos descansos muy prolongados que terminen distrayéndonos de nuestros objetivos.

6. Comunícate con tus colegas. Que estés trabajando desde casa no significa que estés aislado. Con tanta tecnología es muy fácil ponerse en contacto con otros trabajadores, clientes, proveedores, etc. Sácale el jugo a las redes sociales, utiliza aplicaciones para hacer conferencias o compartir información.

7. No tengas miedo de delegar. Cada miembro de tu equipo debe tener claras sus funciones y tareas específicas, más aún cuando estamos enfrentando esta pandemia. Organízalos para que tengan claras sus tareas y así logren cumplir todos sus objetivos.

8. Cambia cada cierto tiempo tu lugar de trabajo. Si es posible, cada 3 o 4 días, trata de cambiar tu espacio de trabajo. Trabaja cerca de una ventana, mueve las plantitas, cambia de lugar los muebles, etc. Aunque no lo creas esto ayuda a darnos la sensación de estar en otro lugar y nos puedes ayudar a seguir motivados.

9. Prémiate por tus logros. Cuando termines un pendiente tedioso o sientas que has hecho un buen trabajo, date una recompensa. Regálate un café, un chocolate, tu fruta favorita o lo que quieras. En estas circunstancias lo que más queremos es que sigas motivado.

10. Disfruta de ser tu propio jefe. Recuerda que esta cuarentena nos compete a TODOS. Por eso es muy importante no caer en el pesimismo y así poder enfrentar esta situación de la mejor manera posible y contagiar la buena actitud a los demás. Si por momentos te sientes frustrado o aburrido, trata de hacer alguna actividad que te guste como bailar, leer, pintar, jugar juegos de mesa o tocar algún instrumento musical. Lo que tu quieras, mientras promueva una sana relación entre las personas que están compartiendo esta cuarentena contigo.

Arriba los ánimos viajeros. Que mientras más ponemos de nuestra parte y colaboramos con las disposiciones del estado, más cerca estaremos nuevamente de nuestros soñados viajes.

Si te gustó la nota, compártela! Y sigue todos mis viajes en Instagram como @thewanderlustchick.

Sobre la autora

Soy Melissa Crovetto Cruzalegui, publicista de profesión y viajera de corazón. Te invito a ver el mundo a través de mis ojos. Sígueme en Instagram, Facebook y correo: hola@thewanderlustchick.com.





LEE TAMBIÉN

● Lima: primera noche de inmovilización obligatoria dejó 139 detenidos

● “Élite”, temporada 4: el trágico futuro de Rebeca

● Así se preparan los deliciosos tallarines rojos con atún | VIDEO

● Premier League seguirá suspendida al menos hasta el 30 de abril

● Perrito lamenta su mala suerte al ver su parque cerrado por cuarentena del coronavirus